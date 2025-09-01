A feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett hagyományos, papíralapú térképekre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában. Brüsszel nem kommentálta az esetet, de a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.
Papírtérképes birodalom: Ursula von der Leyen „high-tech” landolása Bulgáriában
A Financial Times értesülései szerint vasárnap este feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett papírtérképre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában. A plovdivi repülőtér közelében a navigációs rendszerek leálltak, ezért a személyzet manuálisan hajtotta végre a leszállást. Sérülés nem történt, a repülő biztonságosan földet ért, de a lapunknak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint ezúttal is kiderült, hogy az Európai Unió messze nem olyan birodalmi központ, mint ahogy azt ők mutatják.
Ursula von der Leyen nem Air Force One-on repked
Az Európai Unió nem egy önálló állam és nem egy önálló entitás, ezért az Európai Bizottság első számú vezetőjének sincs egy olyan repülőgépe, mint például Hszi Csin-pingnek, Donald Trumpnak vagy éppen Vlagyimir Putyinnak, és ez igaz a védett autóflottára is
– mondta lapunknak az incidens kapcsán Horváth József biztonságpolitikai szakértő. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hozzátette:
Sokkal kisebb a biztonsági protokollja Ursula von der Leyennek, mint a világ első számú vezetőinek, de az izraeli miniszterelnök védelme is nagyságrendekkel komolyabb.
A szakértő szerint a polgári gépek biztonsági rendszerei jóval könnyebben támadhatók, a repülőgépek elektronikai zavarása ma már nem számít bonyolult feladatnak.
Könnyű dolog tehát ma már egy repülőgép megzavarása vagy akár lehallgatása is, de ez az eset is azt mutatja, hogy az Európai Unió messze nem az a birodalmi központ, mint ahogy azt ők látják és szeretnék láttatni, mert ennek a feltételei nem adottak
– összegezte Horváth József.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszáll autójába (Fotó: NurPhoto/AFP/Danil Shamkin)
