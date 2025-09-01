Ursula von der LeyenBulgáriatüntetés

Tüntetők állták Von der Leyen útját Bulgáriában

Durva incidens zavarta meg az Európai Bizottság elnökének egyik bulgáriai programját – számol be róla az Origo. A szopoti fegyvergyárba való megérkezéskor tüntetők állták Von der Leyen útját.

Munkatársunktól
2025. 09. 01. 22:07
Tüntetők állták Von der Leyen útját Szopotban Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Feszült pillanatok játszódtak le vasárnap a bulgáriai Szopot városában, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy fegyvergyárba látogatott. Az Újjászületés Párt vezetője, Kosztadin Kosztadinov és támogatói megpróbálták megakadályozni von der Leyen belépését a létesítménybe.

Ursula von der Leyen a körút egy korábbi állomásán
Ursula von der Leyen a körút egy korábbi állomásán (Fotó: AFP)

Az Újjászületés és Nagyság pártok demonstrációján Bulgária nemzeti szuverenitásának védelmét követelték a tüntetők. Kosztadinov, aki korábban Bulgária NATO-ból való kilépését szorgalmazta, elállta egy fekete autó útját, amelyről úgy sejtette, hogy Von der Leyent szállítja.

Az autó azonban ennek ellenére folytatta útját, Kosztadinov szerint a bolgár rendőrség gyakorlatilag „el akarta őt gázolni”.

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken látható, amint a zászlókat lengető tüntetők körülveszik az autót, majd zászlórúddal többször megütik a járművet. Kosztadinov később azt állította, hogy von der Leyen helikopterrel érkezett a gyárba, nem autóval.

Az Európai Bizottság sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, hogy von der Leyen az érintett járműben tartózkodott-e az incidens idején. A szóvivő szerint azonban „nem voltak nehézségek” a szopoti látogatással kapcsolatban – írja az Euronews.

A tiltakozások ellenére von der Leyen folytatta körútját Bulgária legnagyobb állami tulajdonú hadiipari vállalatánál Roszen Zseljazkov miniszterelnök és Bojko Boriszov, a GERB párt elnökének társaságában. Az Európai Bizottság elnöke dicsérte Bulgária terveit egy lőporgyár építésére és a tüzérségi lövedékgyártás bővítésére, amely megfelel a NATO-szabványoknak.

Az Újjászületés párt rendszeresen szervez EU-ellenes tüntetéseket, követelve Bulgária kilépését az unióból.

Borítókép: Tüntetők állták Von der Leyen útját Szopotban (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.