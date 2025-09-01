Helyretette Von der Leyent a német védelmi miniszter

Boris Pistorius német védelmi miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon elképzelését, miszerint többnemzetiségű csapatokat küldenének Ukrajnába a hosszú távú biztonsági garanciák részeként. A miniszter szerint „alapvetően helytelen” ilyen opciókat mérlegelni a béketárgyalások előtt – írja a Politico brüsszeli hírportál.

Kerber Von der Leyen Ukrajna-politikáját bírálta (Fotó: ANP via AFP)

Az Európai Uniónak nincs sem felelőssége, sem hatásköre csapatok bevetésére – senkinek és semmilyen célból

– jelentette ki Pistorius újságíróknak a nyugat-németországi Troisdorfban egy védelmi ipari létesítményben.

Tartózkodom attól, hogy bármilyen módon megerősítsem vagy kommentáljam az ilyen megfontolásokat

– tette hozzá. A miniszter elismerte, hogy a kormányok mérlegelik, mi lenne lehetséges „milyen feltételek és fenntartások mellett”, de hangsúlyozta, hogy „ezt nyilvánosan megvitatni, ebben az időpontban, teljesen helytelennek tartom.”

Pistorius von der Leyen hétvégi, a Financial Times-nak adott interjújára reagált, amelyben az Európai Bizottság elnöke „meglehetősen pontos tervekről” beszélt arra vonatkozóan, hogy Ukrajnába többnemzetiségű csapatokat telepítenének az orosz–ukrán háború utáni biztonsági garanciák részeként.

Von der Leyen szerint a tervek akár több tízezer európai katona bevetését is magukban foglalhatják, akik amerikai támogatást kapnának olyan területeken, mint a hírszerzés és a parancsnokság. Az elnök azzal érvelt, hogy az erőteljes garanciák „elengedhetetlenek” Ukrajna jövőbeli orosz agresszióval szembeni védelméhez és Európa saját biztonságának megóvásához.

A nyugati csapatok Ukrajnában való állomásoztatásának gondolata erősen megosztó. Míg Franciaország és az Egyesült Királyság tárgyal a kérdésről, az Egyesült Államok és Lengyelország kizárták csapatok küldését, míg mások álláspontja nem egyértelmű.

Von der Leyen elterelő műveletet folytat?

Markus C. Kerber, a Berlini Műszaki Egyetem alkotmányjogásza élesen bírálta az elképzelést, hangsúlyozva annak veszélyeit és megvalósíthatatlanságát – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Von der Leyen javaslata mögött Kerber szerint az Európai Unió ukrajnai politikájának kudarca áll. A professzor rámutatott, hogy az EU-nak sem felhatalmazása, sem parancsnoki struktúrája nincs ilyen lépéshez.

Először tűzszünetre van szükség, csak aztán lehet a biztonság fenntartásáról beszélni

– hangsúlyozta Kerber. A szakértő szerint von der Leyen valójában egy európai hatalmi űrt próbál betölteni PR-akciókkal. Kerber emlékeztetett az elnök korábbi német védelmi miniszteri tevékenységére is, amikor a Bundeswehrt leszerelési projektként kezelte. Az európai csapatok Ukrajnába küldésének terve Kerber szerint egyfajta „elterelő hadművelet” is lehet az Európai Bizottság elnöke számára, de rendkívül veszélyes,

Von der Leyen egyetlen célja pedig a minél nagyobb hatalom megragadása.

Az EU-csapatok bevetésének technikai akadályai mellett Kerber jogi és politikai problémákat is felvetett. Ki küldene katonákat, milyen fegyverzettel és feladattal – sorolta a legégetőbb kérdéseket. A professzor szerint reálisan csak az ukrán–orosz határra lehetne csapatokat küldeni, amit „Putyin minden eszközzel meg fog akadályozni”.