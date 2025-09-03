Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 03. 8:23

Így írnak ők – Szeptember 3., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Francesca Rivafinoli, Rákay Philip, Németh Balázs, Horváth Gábor és Tarjányi Péter gondolataiból tallózunk.

Rivafinoli Francesca

Tar(r)thatatlan

Rákay Philip

Mocskos tempó

Németh Balázs

Tiszás propaganda

Horváth Gábor

„Köd Moszkvában”

Tarjányi Péter

Az űr az úr

Így írnak ők

Véleményváró

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

A hazug ember örökké hazug marad

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

