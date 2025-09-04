Átszakította a kerítést, iskolai játszótéren állt meg egy sofőr Pécsen

Egy sofőr szerda délelőtt átszakította a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola kerítését, és a játszótér mellett állt meg – közölte a Bama.hu olvasói beszámoló és fotók alapján.

A férfi feltételezhetően bódult állapotban vezetett. A helyszínen szerencsére egyetlen gyerek sem tartózkodott, így nem sérült meg senki. A portál szerint kizárólag a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. A járművet és a sofőrt a hatóságok vizsgálják.

