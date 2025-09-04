Letartóztathatják a miskei kislány feltételezett gyilkosát

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozta a miskei kislány megölésével gyanúsítható férfi letartóztatását. A főügyészség egy közleményben azt írta, a megalapozott gyanú szerint a nevelőapa 2025. szeptember 1-jén, miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket. A férfi a holttest elrejtését követően megszökött.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a településen bujkáló elkövetőt elfogta és őrizetbe vételét követően tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

Az ügyészség a letartóztatás elrendelését indítványozta a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető és a felelősségre vonás elől elmenekülő férfival szemben a szökésének megakadályozása, jelenlétének biztosítása érdekében, továbbá a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.

Döbbenetes és gyász a gyerekgyilkosság után

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a meggyilkolt 22 hónapos kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt.

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta, és beszélt arról is, hogy amíg Simontornyán élt a család, gyakrabban tudtak találkozni.

Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás

– részletezte, de többet nem akart mondani. A portál értesülése szerint a rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de ez nem sikerült. Kiderült az is, hogy a család csak néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról. Az édesanya, a nevelőapa, J. Dávid, és a két gyermek, Hanna és Noel. Az anya szeptember 1-jén munkába indult, Hannát a párjára bízta. Amikor a nő délután hazaért, nem találta otthon a gyermeket és az élettársát. A rendőrök késő éjjel találták meg a kislány holttestét. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves férfit gyanúsítják. Őt kedden délelőtt fogta el a rendőrség.