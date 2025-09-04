gyilkosságügyészséggyermekgyilkosság

Letartóztathatják a miskei kislány feltételezett gyilkosát

A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozta a miskei kislány megölésével gyanúsítható férfi letartóztatását. A főügyészség egy közleményben azt írta, a megalapozott gyanú szerint a nevelőapa 2025. szeptember 1-jén, miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket. A férfi a holttest elrejtését követően megszökött.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a településen bujkáló elkövetőt elfogta és őrizetbe vételét követően tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

Az ügyészség a letartóztatás elrendelését indítványozta a kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető és a felelősségre vonás elől elmenekülő férfival szemben a szökésének megakadályozása, jelenlétének biztosítása érdekében, továbbá a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.

 

Döbbenetes és gyász a gyerekgyilkosság után

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a meggyilkolt 22 hónapos kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt. 

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta, és beszélt arról is, hogy amíg Simontornyán élt a család, gyakrabban tudtak találkozni. 

Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás

 – részletezte, de többet nem akart mondani. A portál értesülése szerint a rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de ez nem sikerült. Kiderült az is, hogy a család csak néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról. Az édesanya, a nevelőapa, J. Dávid, és a két gyermek, Hanna és Noel. Az anya szeptember 1-jén munkába indult, Hannát a párjára bízta. Amikor a nő délután hazaért, nem találta otthon a gyermeket és az élettársát. A rendőrök késő éjjel találták meg a kislány holttestét. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves férfit gyanúsítják. Őt kedden délelőtt fogta el a rendőrség.

Serfőző Csaba, Miske polgármestere is megszólalt a miskei kislány megemlékezésén. – Csöndben, méltón emlékezzünk erre az alig kétéves kislányra, és beszélgessünk utána, beszéljünk a problémáinkról – mondta a polgármester. A megemlékezésről készült fotókat a Baon vármegyei portálon ide kattintva tudja megnézni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.