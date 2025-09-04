Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 04. 8:10

Így írnak ők – Szeptember 4., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Eörsi Mátyás, Rónay Tamás, Németh Balázs, Mandula Viktor és Izsák Balázs gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Eörsi Mátyás

Elmeháború

Rónay Tamás

De, hová tűnt Orbán Viktor?

Németh Balázs

Fertőző betegség

Mandula Viktor

Rangsor

Izsák Balázs

Székelysors

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 4., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 3., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 3., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 2., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekIndia

Európa: töpörödés és arrogancia

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekJohn Lennon

Beszélgetés John Lennonnal

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektanév

A tanév rendben elkezdődött

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekUkrajna

Az EU-t be kell szántani és be kell hinteni sóval

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.