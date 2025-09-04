Az utca embere szerint mindenki rosszul járna a Tisza-adóval

A Tisza-adó látványos és érezhető összegeket venne ki az emberek zsebéből, és nem járnának másképpen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében élők sem. Bár Magyar Péter és baloldali pártja kétségbeesetten igyekszik tagadni és elterelni a figyelmet arról, hogy a Tisza-adóval megsarcolnák a magyarokat. Az emberek azonban tudják, hogy mit jelentene számukra egy többkulcsos – progresszív – adó. Senki nem szeretne rosszabbul élni és kevesebbet keresni a jelenleginél, így a szabolcsiak határozottan elmondták a véleményüket a Tisza-adóról a Szon vármegyei portál kérdésére.

Fotó: Hatlaczki Balázs

– Az a véleményem, hogy a sávos adózás nem jó, a vállalkozókat elviszi a feketegazdaság felé

– mutatott rá egy férfi. Hozzátette: az egyszerű dolgozóktól is többet vonnának le. Egy másik férfi arra hívta fel a figyelmet, hogy most van a családtámogatások tömkelege, a Tisza-adóval azonban mindenki rosszabbul járna.

