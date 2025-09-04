Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Az utca embere szerint mindenki rosszul járna a Tisza-adóval

Az egyik járókelő figyelmeztet: Magyar Péterék terve újra a feketegazdaság felé vinne minket.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon2025. 09. 04. 21:19
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza-adó látványos és érezhető összegeket venne ki az emberek zsebéből, és nem járnának másképpen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében élők sem. Bár Magyar Péter és baloldali pártja kétségbeesetten igyekszik tagadni és elterelni a figyelmet arról, hogy a Tisza-adóval megsarcolnák a magyarokat. Az emberek azonban tudják, hogy mit jelentene számukra egy többkulcsos – progresszív – adó. Senki nem szeretne rosszabbul élni és kevesebbet keresni a jelenleginél, így a szabolcsiak határozottan elmondták a véleményüket a Tisza-adóról a Szon vármegyei portál kérdésére.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

– Az a véleményem, hogy a sávos adózás nem jó, a vállalkozókat elviszi a feketegazdaság felé

– mutatott rá egy férfi. Hozzátette: az egyszerű dolgozóktól is többet vonnának le. Egy másik férfi arra hívta fel a figyelmet, hogy most van a családtámogatások tömkelege, a Tisza-adóval azonban mindenki rosszabbul járna.

A további véleményeket és a megszólalásokról készült videót ide kattintva megtekinthetik a Szon cikkében.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

