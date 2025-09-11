Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Tisz(t)a káosz

Fodor Gábor
2025. 09. 11. 7:50
Fodor Gábor Facebook: „Kaotikusak a Tisza párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jónéhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát  - az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelés volt-, és az így keletkező hiány  fedezetéülmegjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót, és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni.Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.”

