Tisz(t)a káosz

Fodor Gábor Facebook: „Kaotikusak a Tisza párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jónéhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát - az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelés volt-, és az így keletkező hiány fedezetéülmegjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót, és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni.Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.”