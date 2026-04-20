gajdos lászlónyíregyházi állatparkTisza PártMagyar Péter

„Miért nem hagyták megdögleni őket?” – botrányos hangfelvétel után élő környezetért felelős miniszter lesz Gajdos László

Gajdos László az élő környezetért felelős miniszteri tárcát vezeti majd Magyar Péter hamarosan felálló kormányában. Gajdos évtizedekig vezette a Nyíregyházi Állatparkot, több díj birtokosa, két éve Sulyok Tamás államfőtől vette át a Magyar Bronz Érdemkeresztet. A nyíregyházi állatkert működése körül ugyanakkor a sajtó gyanús rokoni összefonódásokról számolt be. Gajdosról egy botrányt okozó hangfelvétel is kiszivárgott, azon arról beszélt, hogy a nehéz sorsú (vélhetően Romániából érkezett) oroszlánkölyköknek inkább meg kellett volna dögleniük.

Munkatársunktól
2026. 04. 20. 18:30
Magyar Péter és Gajdos Lászlló. Forrás: Facebook
Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az úgynevezett élő környezetért felelős minisztérium vezetője az a Gajdos László lesz, aki 30 éven át vezette az általa alapított Nyíregyházi Állatparkot. A helyben népszerű Gajdos egyéni jelöltként jutott be az új Országgyűlésbe. Jelölése után a helyi Fidesz lemondásra szólította fel, ez akkor nem történt meg.

Nyíregyháza díszpolgára

A 63 éves politikus 1996-ban lett a sóstói Kultúrpark igazgatója, majd egy évvel később egzotikus állatokkal itt nyitotta meg az új állatkertet. Azóta a Nyíregyházi Állatpark Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteményévé vált, háromszor választották Európa legjobb állatkertjének. Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj birtokosa. Két éve Sulyok Tamás államfőtől átvette a Magyar Bronz Érdemkeresztet.

Rokoni kapcsolatok

Gajdossal kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a Hír TV Célpont című műsora rokoni üzleti kapcsolatokra bukkant a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók a leendő miniszterrel vagy családtagjaival.

A Hír TV stábja szerint az állatkerti belépőjegyen a WW Ticket Base EU felirat szerepelt, amely a Ticket Base Kft.-hez köthető. A cég ügyvezetője Nagyfeő Gábor, aki a riport szerint Gajdos László unokaöccse. A műsorban elhangzottak szerint a Ticket Base Kft. a 2024-es és 2025-ös évekre vonatkozó szerződések alapján több mint harmincmillió forint értékű megállapodást kötött az állatkerttel. A cég árbevétele az elmúlt években jelentősen növekedett. A vállalkozás honlapja alapján ráadásul nemcsak a nyíregyházi, hanem összesen tizenkét állatkert online jegyértékesítését végzi. A riport arra is felhívta a figyelmet, hogy Gajdos László a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke. A szervezet 13 tagjából kilencnél szintén Gajdos László unokaöccséhez, Nagyfeő Gáborhoz köthető cég intézi az online jegyeladásokat. A Hír TV műsorából kiderült, hogy az állatkert területén működő Borneó Falatozót a KAJÁZOO Kft. üzemelteti, amelynek tulajdonosai között korábban feltűnt Papp Endre Ákos neve. Ő az állatkert zoológiai igazgatóhelyettese volt, bár 2025-ben kiszállt a vállalkozásból. A cég árbevétele a riport szerint az elmúlt években jelentősen növekedett.

Dögöljenek meg az oroszlánkölykök!

A Hír TV Gajdosról egy hangfelvételt is nyilvánosságra hozott. Eszerint a Nyíregyházi Állatpark igazgatója üzleti szemüvegen át tekint az állatokra, piaci alapon gondolkodik róluk, és nem mint az állatokat szerető szakember nyilvánul meg. Gajdos László arról beszélt a megdöbbentő felvételen, hogy a nehéz sorsú (vélhetően Romániából érkezett – a szerk.) oroszlánkölyköknek inkább meg kellett volna dögleniük. A hangfelvételen többen is részt vettek a beszélgetésben, amit vélhetően egy állatorvosi vizsgálaton készítettek. Gajdos szerint a nagymacskák túl sok gondot jelentenének, ezért jobb lenne, ha sorsukra hagynák őket. A beszélgetés résztvevői azonban vele ellentétben a megoldást keresték, ám a Nyíregyházi Állatpark igazgatója hajthatatlan volt, továbbra is azt gondolta, csak a baj lesz ezekkel az állatokkal. Ebből egy szakmai vita alakult ki, és ebből is kiderült: Gajdos csupán üzleti szemmel néz az állatokra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
