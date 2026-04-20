„Miért nem hagyták megdögleni őket?” – botrányos hangfelvétel után élő környezetért felelős miniszter lesz Gajdos László

Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az úgynevezett élő környezetért felelős minisztérium vezetője az a Gajdos László lesz, aki 30 éven át vezette az általa alapított Nyíregyházi Állatparkot. A helyben népszerű Gajdos egyéni jelöltként jutott be az új Országgyűlésbe. Jelölése után a helyi Fidesz lemondásra szólította fel, ez akkor nem történt meg.

Nyíregyháza díszpolgára

A 63 éves politikus 1996-ban lett a sóstói Kultúrpark igazgatója, majd egy évvel később egzotikus állatokkal itt nyitotta meg az új állatkertet. Azóta a Nyíregyházi Állatpark Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteményévé vált, háromszor választották Európa legjobb állatkertjének. Gajdos László öt éve vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, Nyíregyháza díszpolgára, megyei Príma díj és a Fehér Rózsa-díj birtokosa. Két éve Sulyok Tamás államfőtől átvette a Magyar Bronz Érdemkeresztet.

Rokoni kapcsolatok

Gajdossal kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a Hír TV Célpont című műsora rokoni üzleti kapcsolatokra bukkant a nyíregyházi állatkert működése körül. A csatorna riportja szerint több olyan cég is feltűnik az intézmény üzleti tevékenységében, amelyek kapcsolatba hozhatók a leendő miniszterrel vagy családtagjaival.

A Hír TV stábja szerint az állatkerti belépőjegyen a WW Ticket Base EU felirat szerepelt, amely a Ticket Base Kft.-hez köthető. A cég ügyvezetője Nagyfeő Gábor, aki a riport szerint Gajdos László unokaöccse. A műsorban elhangzottak szerint a Ticket Base Kft. a 2024-es és 2025-ös évekre vonatkozó szerződések alapján több mint harmincmillió forint értékű megállapodást kötött az állatkerttel. A cég árbevétele az elmúlt években jelentősen növekedett. A vállalkozás honlapja alapján ráadásul nemcsak a nyíregyházi, hanem összesen tizenkét állatkert online jegyértékesítését végzi. A riport arra is felhívta a figyelmet, hogy Gajdos László a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke. A szervezet 13 tagjából kilencnél szintén Gajdos László unokaöccséhez, Nagyfeő Gáborhoz köthető cég intézi az online jegyeladásokat. A Hír TV műsorából kiderült, hogy az állatkert területén működő Borneó Falatozót a KAJÁZOO Kft. üzemelteti, amelynek tulajdonosai között korábban feltűnt Papp Endre Ákos neve. Ő az állatkert zoológiai igazgatóhelyettese volt, bár 2025-ben kiszállt a vállalkozásból. A cég árbevétele a riport szerint az elmúlt években jelentősen növekedett.