A Szeged máris bejelentette Bodó Richárd utódját
Kétéves szerződést kötött az OTP Bank-Pick Szeged az ukrán válogatott balátlövővel, Dmitro Horihával. A 28 éves játékos 2026. július 1-jén csatlakozik a Szeged keretéhez.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
