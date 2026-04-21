Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"

Vélhetően a 2025/26-os bajnoki szezon legvitatottabb találata döntheti el az aranyérmet idén. A Győr 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost vasárnap este, és a Fradi minden szinten vitatta, hogy Bánáti találata szabályos körülmények között esett volna. Azóta megszületett az MLSZ Játékvezetői Bizottságának a gól előtti jelenetsorral kapcsolatos állásfoglalása, melyben kijelentik: az ETO gólja szabályos volt.

A Fradi ír vezetőedzője, Robbie Keane nem akart hinni a szemének a győriek góljánál, hogy az szabályos volt, ám az MLSZ egyértelműen állást foglalt a témában

A Fradi edzője is kiakadt, vitatta, hogy a győriek szabályos gólt lőttek volna

Kimondottan jó meccset játszott egymással az ETO FC és a Ferencváros a labdarúgó NB I 30. fordulójában, a nagy rangadó a 82. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Bánáti Kevin megszerezte a győriek gólját, amivel a trónkövetelő meg is nyerte 1-0-ra a mérkőzést. Maga a találat sokáig vita tárgya marad, hiszen már a VAR is sokáig vizsgálta, Robbie Keane pedig azonnal a kételyének adott hangot a szabályosságával kapcsolatban.

– A játékosaim mindent megtettek, amit kértem tőlük, de aztán pontrúgásból gólt kaptunk, szerintem nem biztos, hogy szabályosan. Régóta vagyok a futballban, láttam már sokfajta játékvezetést, megfelelőt is, ez nem feltétlenül volt az – jelentette ki a találkozót követően a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi a közösségi oldalán is szavazást indított, hogy a szurkolóknak mi a véleménye Bánáti sorsdöntő találatáról – megoszlottak a vélemények, sokan szabályosnak vélték a gólt –, míg végre az MLSZ válasza is megérkezett, miután több kérdés is felmerült a győztes góllal kapcsolatban.

Gavric lövésénél Njie nem volt leshelyzetben?

Dibusz védése után Njie nem kézzel ért labdához?

Bánáti lövésénél Njie nem volt aktív leshelyzetben? (Akár azzal, hogy hozzáért a labdához, akár azzal, hogy zavarta a kapust vagy a védőt.)

A vitatott Bánáti-találat:

Az MLSZ válasza egyértelmű: a gól szabályos

Nos, mint kiderült, a találat a szövetség szerint szabályos volt, kijelentették az M4 Sport kérdésére, hogy az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített.

Az első helyzetnél Zeljko Gavric lövése pillanatában Nfansu Njie nem volt leshelyzetben, csak utána, amikor Dibusz Dénes előtt tartózkodva áthaladt a labda a lábai között

– írta az MLSZ. Hozzátették az illetékesek, az International Football Association Board (IFAB) egyértelmű előírása szerint a leshelyzet megítélése mindig annál a pillanatnál történik, amikor a támadó játékostársa megjátssza (először érinti) a labdát, jelen esetben Gavric lövésének pillanatában.