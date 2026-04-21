Az MLSZ beverte a szöget a Fradi „koporsójába"

Könnyen előfordulhat, hogy a bajnoki aranyról döntött, nem véletlen, hogy két nappal a rangadót követően is beszédtéma. Az MLSZ lezárta a vitát a maga részéről, és kijelentette, a Győr szabályos találattal verte meg a Fradi csapatát, így Borbély Balázs gárdája jogosan győzött és vezeti az NB I tabelláját három fordulóval a vége előtt. Három pont a győriek előnye a Fradi előtt.

Molnár László
2026. 04. 21. 7:31
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vélhetően a 2025/26-os bajnoki szezon legvitatottabb találata döntheti el az aranyérmet idén. A Győr 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost vasárnap este, és a Fradi minden szinten vitatta, hogy Bánáti találata szabályos körülmények között esett volna. Azóta megszületett az MLSZ Játékvezetői Bizottságának a gól előtti jelenetsorral kapcsolatos állásfoglalása, melyben kijelentik: az ETO gólja szabályos volt.

Fotó: Mirkó István 

Kimondottan jó meccset játszott egymással az ETO FC és a Ferencváros a labdarúgó NB I 30. fordulójában, a nagy rangadó a 82. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Bánáti Kevin megszerezte a győriek gólját, amivel a trónkövetelő meg is nyerte 1-0-ra a mérkőzést. Maga a találat sokáig vita tárgya marad, hiszen már a VAR is sokáig vizsgálta, Robbie Keane pedig azonnal a kételyének adott hangot a szabályosságával kapcsolatban.

– A játékosaim mindent megtettek, amit kértem tőlük, de aztán pontrúgásból gólt kaptunk, szerintem nem biztos, hogy szabályosan. Régóta vagyok a futballban, láttam már sokfajta játékvezetést, megfelelőt is, ez nem feltétlenül volt az – jelentette ki a találkozót követően a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi a közösségi oldalán is szavazást indított, hogy a szurkolóknak mi a véleménye Bánáti sorsdöntő találatáról – megoszlottak a vélemények, sokan szabályosnak vélték a gólt –, míg végre az MLSZ válasza is megérkezett, miután több kérdés is felmerült a győztes góllal kapcsolatban.

  • Gavric lövésénél Njie nem volt leshelyzetben?
  • Dibusz védése után Njie nem kézzel ért labdához?
  • Bánáti lövésénél Njie nem volt aktív leshelyzetben? (Akár azzal, hogy hozzáért a labdához, akár azzal, hogy zavarta a kapust vagy a védőt.)

A vitatott Bánáti-találat:

Az MLSZ válasza egyértelmű: a gól szabályos

Nos, mint kiderült, a találat a szövetség szerint szabályos volt, kijelentették az M4 Sport kérdésére, hogy az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített.

Az első helyzetnél Zeljko Gavric lövése pillanatában Nfansu Njie nem volt leshelyzetben, csak utána, amikor Dibusz Dénes előtt tartózkodva áthaladt a labda a lábai között 

– írta az MLSZ. Hozzátették az illetékesek, az International Football Association Board (IFAB) egyértelmű előírása szerint a leshelyzet megítélése mindig annál a pillanatnál történik, amikor a támadó játékostársa megjátssza (először érinti) a labdát, jelen esetben Gavric lövésének pillanatában.

A helyzet összetettségét egy másik momentum is erősítette, amikor Dibusz Dénes bravúros védése után felmerült annak kérdése, hogy a labda esetleg Njie kezét is érinthette. Ezzel kapcsolatban azonban a szabályi értékelés két egyértelmű pilléren nyugszik. Egyrészt szándékos kezezésről nem lehet szó, másrészt az IFAB 2021-es szabálymódosítása jelentősen szűkítette a támadó csapat kezezésének megítélését. 

A véletlen támadó kezezés kizárólag akkor minősül szabálytalannak, ha „abból” a gólszerző játékos közvetlenül talál be. Itt ilyenről szó sem volt.

Bánáti Kevin lövésekor Njie már valóban leshelyzetben állt, de itt válik igazán láthatóvá a szabály mélysége. A les nem csupán pozíció, hanem cselekmény kérdése is. A döntés súlypontja azon volt, hogy történt-e aktív beavatkozás vagy zavarás. A felvételek – különösen a döntő jelentőségű reverse kameraállás – minden kétséget kizáróan megmutatták, hogy 

Njie nem ért a labdához, és jelenléte sem Dibusz Dénesre, sem Cebrail Makreckisre nem gyakorolt hatást, nem befolyásolta védekezését.

– A VAR-ellenőrzés során rendelkezésre álló kameraképek és technikai eszközök megerősítették, hogy sem az első szituációban nem állt fenn büntetendő leshelyzet, sem a második esetben nem történt aktív játékba avatkozás. Ennek megfelelően a videóbíró nem módosította az ítéletet, hanem alátámasztotta annak helyességét. A jelenet így a les szabályának következetes és szabályszerű alkalmazását tükrözi – zárta az elemzését az MLSZ.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

Csépányi Balázs avatarja

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.