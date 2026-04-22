Poszt-trauma

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Minden tiszás politikus kényszeresen meg akar felelni Magyar Péter elvárásainak, a Tisza Párt szép új világában erőszakkal kell eltávolítani mindenkit, aki nem hajlong nekik. Gerzsenyi Gabriella azonban a lehető legkellemetlenebb módját választotta ennek bemutatására.

Odrobina Kristóf
Tisza PártGerzsenyi GabriellaMagyar Péter 2026. 04. 22. 8:12
Kiscsoportos óvodás a kislányom, éppen azt tanítjuk neki otthon, hogyan kell kezelni a győzelmet és a vereséget. Neki már elég jól megy, de edukációs jelleggel talán megmutatjuk neki otthon, hogyan ne legyen olyan, mint Gerzsenyi Gabriella. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője 48 évesen most szerezhette első nagy sikerét, és kényszeresen meg akar felelni a főnökének azzal, hogy ugyanazt az arrogáns, erőszakos stílust közvetíti, amivel Magyar Péter házal a megjelenése óta. Egyik esetben sem tudok sok jót írni a dologhoz.

Gerzsenyi most éppen egy videóban azt mutatta meg, hogyan kell szó szerint kilőni a jobboldali sajtótermékeket és ezzel nyilvánvalóan a jobboldali újságírókat. Kilométeres vigyorral ment el egy közeli vursliba, majd a célba dobó játéknál a bábuk helyett a komplett jobboldali palettát kilőtte, kezdve a Magyar Nemzettel és a Hír TV-vel, a Mandineren át a Patrióta csatornáig.

Ez a Tisza Párt sajtószabadsága, ilyen világot képzel el a Tisza Párt.

Emlékszünk még, Magyar Péter hogyan vegzálta és alázta porig a szimpatizánsok előtt a női riportereket és újságírókat a színpadról? Szűk körben már soha nem volt akkora mellénye, csak miután bebújhatott a felhergelt tömeg szoknyája mögé. Hogy milyen világ jön, azt jól mutatja az is, hogy a minap sem a Hírt TV-t, sem a Magyar Nemzetet nem engedte be a Tisza Párt sajtótájékoztatójára. 

Miután jogerős lett a választási győzelme, Magyar Péter leendő miniszterelnökként már nem engedheti meg magának a kényes kérdéseket. Nem bízhatta a véletlenre a dolgokat, és elküldte onnan Bujdosó Andreát és Forsthoffer Ágnest is a bejelentések után. Még a végén kikotyognak valamit, aztán rájön a nép, hogy végig hazudtak.

Pedig sokak szemüvege párás lehetett a meghatódottságtól, amikor két évig naponta háromszor belekiabálta a tömegbe, hogy szerinte nincs sajtószabadság, pedig erre épülne a tiszás demokrácia. Nála bárki kérdezhet majd, mindenre válaszolni fognak.

Azért akarják kilőni a jobboldali sajtót, mert nekik propaganda, hogy beszámolunk a tiszás politikusok mutyijairól és múltbéli piszkos dolgairól, elszólásairól, esetleg arról, hogyan és hányszor szavaznak a jegyzőkönyvek szerint a magyar érdekek ellen. Az is propaganda nekik, ha megmutatjuk, hogy ukrán nemzeti színekbe öltözve ücsörögnek az európai parlamenti üléseken, amikor éppen tiszteletüket teszik ott. Nekik propaganda, ha megpróbáljuk kideríteni, mire gondolt akkor, amikor reggel egyik településen még véres és piszkos az orosz olaj, délután egy másik településen már a földrajzot nem tudjuk megváltoztatni, ezért kell az orosz olaj a gazdaságnak is.

Nekik rémisztgetés, ha megmutatjuk, milyen borzalmas az ukrajnai háború, és hogy beszámolunk arról, Nyugaton mely vezetők milyen háborús készülődésről nyilatkoznak. Nekik félelemkeltés, ha bemutatjuk a röplapokat, hivatalos nyugati kormányzati dokumentumokat arról, hogyan készítik fel a lakosságot egy háborús helyzetre. Az is félelemkeltés nekik, hogy konkrét számokkal mutatjuk be, hogyan tenné tönkre hazánk gazdaságát az olcsó orosz gáz és olaj betiltása. 

A Tisza Párt szép új világában erőszakkal kell eltávolítani mindenkit, aki nem hajlong nekik.

Ma még csak ki kell lőni a nekik nem tetsző sajtót, határidőt szabunk a közjogi méltóságoknak, akiknek érvényes és törvényes mandátumuk van, hogy takarodjanak el. A köztársasági elnök sem maradhat, a minisztériumi dolgozók sem maradhatnak, mindenkin bosszút kell állni. Holnap már a város főterén kell megdobálni a jobboldali újságírókat?

Holnapután pedig már fekete autót kell küldeni mindenkiért vagy börtönbe kell zárni mindenkit, aki kritikát mer megfogalmazni? Micsoda világot teremt a Tisza Párt…

Novák Miklós
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu