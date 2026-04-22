Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Kiscsoportos óvodás a kislányom, éppen azt tanítjuk neki otthon, hogyan kell kezelni a győzelmet és a vereséget. Neki már elég jól megy, de edukációs jelleggel talán megmutatjuk neki otthon, hogyan ne legyen olyan, mint Gerzsenyi Gabriella. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője 48 évesen most szerezhette első nagy sikerét, és kényszeresen meg akar felelni a főnökének azzal, hogy ugyanazt az arrogáns, erőszakos stílust közvetíti, amivel Magyar Péter házal a megjelenése óta. Egyik esetben sem tudok sok jót írni a dologhoz.

Gerzsenyi most éppen egy videóban azt mutatta meg, hogyan kell szó szerint kilőni a jobboldali sajtótermékeket és ezzel nyilvánvalóan a jobboldali újságírókat. Kilométeres vigyorral ment el egy közeli vursliba, majd a célba dobó játéknál a bábuk helyett a komplett jobboldali palettát kilőtte, kezdve a Magyar Nemzettel és a Hír TV-vel, a Mandineren át a Patrióta csatornáig.

Ez a Tisza Párt sajtószabadsága, ilyen világot képzel el a Tisza Párt.

Emlékszünk még, Magyar Péter hogyan vegzálta és alázta porig a szimpatizánsok előtt a női riportereket és újságírókat a színpadról? Szűk körben már soha nem volt akkora mellénye, csak miután bebújhatott a felhergelt tömeg szoknyája mögé. Hogy milyen világ jön, azt jól mutatja az is, hogy a minap sem a Hírt TV-t, sem a Magyar Nemzetet nem engedte be a Tisza Párt sajtótájékoztatójára.

Miután jogerős lett a választási győzelme, Magyar Péter leendő miniszterelnökként már nem engedheti meg magának a kényes kérdéseket. Nem bízhatta a véletlenre a dolgokat, és elküldte onnan Bujdosó Andreát és Forsthoffer Ágnest is a bejelentések után. Még a végén kikotyognak valamit, aztán rájön a nép, hogy végig hazudtak.

Pedig sokak szemüvege párás lehetett a meghatódottságtól, amikor két évig naponta háromszor belekiabálta a tömegbe, hogy szerinte nincs sajtószabadság, pedig erre épülne a tiszás demokrácia. Nála bárki kérdezhet majd, mindenre válaszolni fognak.

Azért akarják kilőni a jobboldali sajtót, mert nekik propaganda, hogy beszámolunk a tiszás politikusok mutyijairól és múltbéli piszkos dolgairól, elszólásairól, esetleg arról, hogyan és hányszor szavaznak a jegyzőkönyvek szerint a magyar érdekek ellen. Az is propaganda nekik, ha megmutatjuk, hogy ukrán nemzeti színekbe öltözve ücsörögnek az európai parlamenti üléseken, amikor éppen tiszteletüket teszik ott. Nekik propaganda, ha megpróbáljuk kideríteni, mire gondolt akkor, amikor reggel egyik településen még véres és piszkos az orosz olaj, délután egy másik településen már a földrajzot nem tudjuk megváltoztatni, ezért kell az orosz olaj a gazdaságnak is.