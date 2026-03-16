Mráz Ágoston Sámuel, Facebook : „A nemzeti ünnep mellett az olajpiacon is sűrű történések zajlanak. Az olaj világpiaci ára emelkedik, az ukránok továbbra is bajlódnak a »csőszereléssel«, így Magyarország nem fér hozzá a szerződések szerinti neki járó olcsóbb orosz olajhoz. Amerika sorban engedi el az orosz olaj elleni szankcióit, de Brüsszel, önsorsrontóan, továbbra is ragaszkodik oroszellenes álláspontjához. A most kezdődő hét végén uniós csúcs lesz, melynek egyik fontos tétje, hogy Orbán Viktor elő tudja-e mozdítani a Barátság újranyitását. A kormány által bevezetett védett benzinár egy darabig az olcsóbb orosz olaj nélkül is fenntartható, de középtávon szükséges Magyarország szerződéses jogait helyreállítani. Egy ilyen küzdelemben világossá válik majd, ki mennyire védi és képviseli a magyarok érdekeit. A választási küzdelem egyben energiaszuverenitási csata is.”