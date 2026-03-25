Batka hallucinációs meséi.

Batka Zoltán, Facebook: „Az a meglepő, ha lenne abban bármi meglepő, hogy a Fidesz titkosszolgálati eszközökkel próbálja kinyírni az ellenfeleit. A párt a kilencvenes évek végétől már üzemszerűen az egykori kommunista titkosrendőrség, a rettegett III/III egyfajta reinkarnációjaként üzemel. Címszavakban: a Fidesz 1998-as hatalomra jutása érdekében álmerényleteket rendezett egy Magyarországon aktív, maffiazsoldban lévő bérgyilkos, Jozef Rohác. 1999-ben Orbán Viktor a Parlamentben arról hazudozott, hogy a Horn-érában a titkosszolgálat megfigyelte volna a Fidesz vezetőit. A miniszterelnöki kamuzást elmaszatolni volt hivatott fideszes »megfigyelési bizottság« beidézett egy titkosszolgálati koronatanút, ám mint később kiderült, ő egy Kövér Lászlóhoz közeli figura utasítására önmerényletet hajtott végre – felgyújtotta saját autóját és belelőtt párat –, hogy hihetőbb legyen a megfigyelési vád. 2008-ra már mertek nagyot álmodni: egy Fidesz-közeli biztonsági cég, az UD Zrt. megpróbált behatolni a magyar nemzetbiztonság számítógépes hálózatába. Ugyanők Orbán Viktor nemzetbiztonsági ex-főtanácsadójának inspirálására a Fidesz érdekében zsaroló anyagokat gyűjtöttek Dávid Ibolyáról, majd zsarolással egy fideszes ügynököt próbálták az akkori – konkurens – MDF élére juttatni.”



