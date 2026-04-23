Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 2 és 9, délután 19 és 24 fok között alakul.
Hamarosan érkezik az idei tavasz csúcspontja, aztán jó időre búcsút is inthet az idillnek
Szombatig napos, meleg, tavaszias idő várható olykor erős széllel, a legmelegebb órákban akár 23-24 fok is lehet. Vasárnap azonban egy hidegfront vonul át az ország felett: a szél helyenként viharossá fokozódik, és a hőmérséklet csúcsértéke csak 13 és 20 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Vasárnap hidegfront vonul át az ország felett. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában többórás napsütés várható, záporeső legfeljebb néhol fordulhat elő. Az északnyugati, északi szél többfelé lesz erős, helyenként viharos. Hajnalban 4 és 13, délután 13 és 20 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
