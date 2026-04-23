Támadás érte az iráni koronaherceget: vörös folyadékkal öntötték le + videó

A száműzetésben élő Reza Pahlavi Berlinbe látogatott, ahol nem fogadták szívesen. Az iráni koronaherceg éppen egy sajtótájékoztató helyszínét hagyta el, amikor egy tüntető vörös folyadékot öntött rá.

2026. 04. 23. 17:14
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
A koronaherceg legutóbb Ali Hamenei ajatollah halálakor szólalt fel és a demokratikus átmenetet sürgette hazájában, kiállva a tüntetők mellett. 

A helyzet a terepen az, hogy az emberek nyilvánvalóan egy lehetőségre vártak, hogy ismét az utcára vonuljanak, és visszaszerezzék az országukat. Azt látjuk, hogy a rezsim egyre több eleme omlik össze. Nagyon sok ember otthon készen áll arra, hogy szerepet vállaljon, és pontosan erre lesz szükség egy sikeres és stabil átmenethez

– mondta Reza Pahlavi.

A legfelsőbb vezető halálát követően Pahlavi kijelentette, hogy az iráni nép nem fogad el semmilyen olyan megoldást, amely a jelenlegi rezsimhez kötődik.

Csak egy teljes szakítás biztosíthatja, hogy ne csak egy demokratikus megoldást és alternatívát érjünk el ezzel a rezsimmel szemben, hanem azt is, hogy olyan emberek kerüljenek előtérbe, akik semmilyen formában nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a rezsimhez

– mondta.

Borítókép: Reza Pahlavi iráni koronaherceg (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
