Újabb kivégzés Iránban, elképesztő indok miatt ölték meg a férfit

Iránban kivégeztek egy férfit, aki a vád szerint kapcsolatokat tartott fenn Izraellel és a síita állam ellen harcoló Népi Mudzsahedek (Mudzsahedin-e-Halk, MEK) nevű ellenzéki szervezettel – jelentette csütörtökön az iráni igazságügyi forrásokhoz közel álló Mízán hírügynökség.

Forrás: MTI2026. 04. 23. 10:23
Fahr halálos ítéletét az iráni legfelsőbb bíróság is jóváhagyta – tette hozzá a hírügynökség.

A MEK befolyásos baloldali iszlamista csoport volt, amely az 1970-es években pokolgépes műveleteket hajtott végre a sah kormánya és amerikai célpontok ellen, ám az 1979-es iszlám forradalmat követően hamar szembefordult Irán új, iszlamista kormányzatával is.

Iránban csúcson a kivégzések száma

A korábban franciaországi, jelenleg albániai székhellyel működő csoportot Irán a mai napig, az Egyesült Államok és az Európai Unió pedig 2012-ig, illetve 2009-ig terrorszervezetként tartotta nyilván. A MEK 2003-ban feladta fegyveres szárnyát és azóta a politikai küzdelemre összpontosít.

A héten a mostani volt az ötödik kivégzés Iránban. Emberi jogi szervezetek szerint a világon – Kína után – Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést, többnyire a hajnali órákban, kötél által, jóllehet csak ritkán nyilvánosan.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) úgy tudja, tavaly összesen 1639 embert végeztek ki, ami 68 százalékkal több az előző évben regisztráltnál és 1989 óta a legmagasabb szám.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
