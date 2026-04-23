Komoly veszély fenyegeti a magyar nyugdíjasokat

Ha tehetik, ne engedjenek be a lakásukba ismeretlen személyeket, ha pedig ez mégis elkerülhetetlen, fogadják meg tanácsainkat:

a lakásba lépés előtt az idegentől – amennyiben hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként kér bebocsátást – mindig kérjék el az igazolványát,

a lakásban még rövid időre se hagyják magára,

lehetőség szerint önök se legyenek egyedül, ha szükséges, hívják át szomszédjukat, hozzátartozójukat, amíg idegen személy tartózkodik a lakásukban.

Ha mégis áldozattá vált, ellopták a pénzét, ezt jó, ha tudja:

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

