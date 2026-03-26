„Magyar csak kiélvezné, hogy miniszterelnök úrnak szólítják”

Bálint Botond, Pesti Srácok : „Magyar Péter helyzete különleges, mert őt véletlenek sorozata emelte a jelenlegi helyzetébe és ő az a fajta „személyiség” amely az összes többi embert maga körül csak a saját eszközének tekint. Neki az, hogy a birodalmi elit közelébe kerülhet, például átvehetné Orbán Viktor 16 éve birtokolt székét az Európai Tanácsban, azt az érzést adná meg, hogy végre a helyén van. Ő nem felfelé tör, mert ő mindig is fent volt. Semmiféle elképzelése nincs arról, hogy milyen emberek vannak ott, mire szolgál valójában az az intézmény, mit kellene ott neki csinálni, neki csak az az érzés kell, hogy a legmagasabb helyen is fogadják. Míg Panyi élvezi, hogy a birodalom képviselőjeként merülhet el a fővárosi liberális mocsárban, a hasonszőrűek között, míg Dobrev a családi jogai visszaszerzéseként élte volna meg azt, ha a DK élén a Magyarország nevű gyarmat miniszterelnöke lehetett volna, addig Magyar Péter még ilyen szánalmas identitásigénnyel sem rendelkezik. Magyar miniszterelnökként azt élvezné, hogy hatalmat gyakorolhat, teljesen függetlenül, hogy az intézkedéseinek mi a célja, értelme, vagy hogy egyáltalán megvalósíthatóak-e, akár a következményeiktől függetlenül is. Nem beilleszkedni akar a szabályok által kijelölt lehetőségek közé, hanem csak kiélvezné, hogy miniszterelnök úrnak szólítják.”