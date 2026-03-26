Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Magyar csak kiélvezné, hogy miniszterelnök úrnak szólítják”

Bálint Botond
2026. 03. 26. 14:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Pesti Srácok : „Magyar Péter helyzete különleges, mert őt véletlenek sorozata emelte a jelenlegi helyzetébe és ő az a fajta „személyiség” amely az összes többi embert maga körül csak a saját eszközének tekint. Neki az, hogy a birodalmi elit közelébe kerülhet, például átvehetné Orbán Viktor 16 éve birtokolt székét az Európai Tanácsban, azt az érzést adná meg, hogy végre a helyén van. Ő nem felfelé tör, mert ő mindig is fent volt. Semmiféle elképzelése nincs arról, hogy milyen emberek vannak ott, mire szolgál valójában az az intézmény, mit kellene ott neki csinálni, neki csak az az érzés kell, hogy a legmagasabb helyen is fogadják. Míg Panyi élvezi, hogy a birodalom képviselőjeként merülhet el a fővárosi liberális mocsárban, a hasonszőrűek között, míg Dobrev a családi jogai visszaszerzéseként élte volna meg azt, ha a DK élén a Magyarország nevű gyarmat miniszterelnöke lehetett volna, addig Magyar Péter még ilyen szánalmas identitásigénnyel sem rendelkezik. Magyar miniszterelnökként azt élvezné, hogy hatalmat gyakorolhat, teljesen függetlenül, hogy az intézkedéseinek mi a célja, értelme, vagy hogy egyáltalán megvalósíthatóak-e, akár a következményeiktől függetlenül is. Nem beilleszkedni akar a szabályok által kijelölt lehetőségek közé, hanem csak kiélvezné, hogy miniszterelnök úrnak szólítják.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÓkovács Szilveszter

Gyógyír a léleknek

Bayer Zsolt avatarja

Köszönöm Szilveszter. Ha csak fél órára, de jobban érzem magam…

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.