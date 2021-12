Brüsszelben is tízezrek tüntettek a korlátozások ellen

Akárcsak több európai nagyvárosban, Brüsszelben is tömegtüntetésre került sor vasárnap délután. A rendőrség friss adatai szerint mintegy harmincötezren demonstráltak a korlátozó intézkedések, nevezetesen a Covid-igazolványok kiterjesztett használata ellen. Az embertömeg az északi pályaudvartól indult útnak, majd jelképesen az európai uniós intézményeket tömörítő városnegyednél ért célba, ahol egy színpadot is felállítottak a szónokoknak.

Közülük többen a „Szabadság, szabadság!” szlogent skandálták, és zsarnoksággal, diktatúra bevezetésével vádolták az újfent korlátozások mellett döntő belga, valamint európai vezetőket.

Többnyelvű országról lévén szó, a tömeg francia és flamand nyelven is kinyilvánította ellenérzését a szigorításokkal szemben, de a tüntetésen szép számban akadtak oltásellenesek is, akik egyszerűen méregnek bélyegezték a vakcinát. A fiatalokat és időseket egyaránt felvonultató demonstrációt egyébként „Együtt a szabadságjogainkért” címszóval rendezték meg, s a belga vidékről is tömegesen érkeztek tüntetők – az uniós negyed környékén tucatszámra parkoltak a buszok vasárnap délután.

A több tízezres nagyságú eseményen csak elvétve viseltek szájmaszkot.

Lapunk is írt róla: a belga szövetségi kormány az egyre romló járványmutatók miatt most szerdán döntött arról, hogy a védettségi igazolványok és a szájmaszk használatát is kiterjeszti, s ahol csak lehet elrendeli az otthoni munkavégzést. Alexander De Croo miniszterelnök szerint az ország ennek ellenére nem zár be, hanem célzottan a koronavírus terjedésének megakadályozására fókuszál.

Járványügyi intézkedések elleni tüntetés Brüsszelben 2021. november 21-én. Fotó: Judi Tamara

Ismert, hogy a Brüsszeltől mintegy százötven kilométerre fekvő holland nagyvárosban, Rotterdamban nemrég erőszakba torkollott a járványellenes intézkedések miatti tüntetés, s a rendőrök lövéseket is leadtak a tömegre. A brüsszeli demonstrációt is jelentős ellenőrzés mellett rendezték meg, a Schuman körforgalom környékén lovasrendőrök csoportja biztosította a rendet. Késő délutánra a tömeg nagy része hazaindult, a demonstrálók egy csoportja viszont tüzeket gyújtott, s provokálni kezdte a rendőrséget. Egy tüntető, s hat rendőr sérült meg a dulakodásban. Összesen negyven embert állítottak elő.

A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint kevésbé egyébként nem is számítottak rá, hogy Brüsszelben is erőszakba torkollnának az események. Egyes belga lapok szerint a tüntetés kezdetén, az északi pályaudvar környékén többen megdobálták a rendőröket, az egyenruhások pedig vízágyút és könnygázt vetettek be, hogy az előre egyeztetett irányba tereljék a menetet. A brüsszeli rendőrség a közösségi oldalain vasárnap este megköszönte a járőröknek, hogy hatékonyan biztosították a tömegrendezvényt.

Borítókép: Járványügyi intézkedések elleni tüntetés Brüsszelben 2021. november 21-én. (Fotó: Judi Tamara)