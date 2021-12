Drasztikus lépések Újdelhiben a szmog miatt

Öt széntüzelésű hőerőművet állítottak le, és korlátozták a közúti forgalmat ideiglenesen az indiai főváros, Újdelhi környékén, hogy javuljon a levegő minősége – jelentették indiai kormányzati források szerdán. A szövetségi környezetvédelmi minisztérium levegőminőségért felelős bizottsága felfüggesztette négy napra a nem alapvető árukat szállító teherautók forgalmát is, nem közlekedhetnek a fővárosban a 15, illetve 10 évesnél idősebb, benzin- és dízelüzemanyagot használó személygépkocsik, és „büntetőparkolóba” kell menniük azoknak az autóknak, amelyeknek nincs kibocsátási tanúsítványuk. A hatóságok átmenetileg leállíttatták a fővárosban és környékén zajló építkezéseket és épületbontásokat. A főváros környéki 11 széntüzelésű hőerőmű közül mostantól már csak öt termel áramot.

Fotó: Manis Szvarup

A múlt hét végén az újdelhi hatóságok már több vészhelyzeti intézkedést rendeltek el a légszennyezettség miatt, egyebek között döntöttek az iskolák átmeneti bezárásról, és elrendelték, hogy a kormányhivatalokban dolgozók legalább fele november 21-ig otthonról dolgozzon. A mintegy húszmilliós Újdelhi térségét már több mint egy hete szürke, fojtó szmog fedi, a helyzetet pedig tovább rontotta, hogy a régióban a földművesek tarlót égettek, ráadásul a november eleji hindu diváli ünnep alkalmából, hatósági tilalom ellenére tűzijátékokat is rendeztek. Ősszel gyakorta szélcsendes az időjárás Újdelhi környékén, az alacsonyan fekvő városrészeket nem járja át a szél, a szmog pedig megreked.

Fotó: Haris Tjagi

November egyes napjain a légszennyezettséget mérő, 500 fokozatú skálán (Air Quality Index-AQI) Újdelhi 499-en állt, azaz a légszennyezettség már az egészséges embereket is fenyegette. Jónak akkor minősül a levegő, ha a mutató 0 és 50 közötti értéken van. Szombaton ez a mérték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megszabott határérték nyolcszorosa volt. Az IQAir svájci levegőminőségi technológiai vállalat idei jelentése szerint harmadik egymást követő évben, 2020-ban is az indiai Újdelhi volt a világ legszennyezettebb fővárosa. A metropoliszban a becslések szerint tavaly 54 ezer korai elhalálozást okozott a légszennyezés.

Borítókép: Sűrű szmogban indulnak dolgozni az emberek Újdelhiben 2021. november 17-én (Fotó: MTI/AP/Manis Szvarup)