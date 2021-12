Londonban és Párizsban is ébresztőt fújt a szörnyű tragédia

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a La Manche-csatornán történt szerdai tragédia is azt mutatja, hogy életbevágóan fontos feladat az embercsempész bandák üzletmenetének megtörése. Johnson szerda éjjel Emmanuel Macron francia elnökkel telefonos egyeztetést tartott, és a londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a két vezető egyetértett abban, hogy minden lehetséges módon meg kell akadályozni az illegális átkelési kísérleteket. A brit kormányfő nyilatkozatának előzményeként

szerdán 31 ember, köztük öt nő és egy gyermek a tengerbe fulladt, miközben gumicsónakkal próbáltak átkelni a Doveri-szoroson Franciaországból Angliába.

A hatósági beszámolók szerint a csónak az átkelési kísérlet közben elsüllyedt.

Johnson szerda estére összehívta a brit kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA). Az értekezlet utáni nyilatkozatában a brit miniszterelnök kijelentette: a történtek is jelzik, hogy miért fontos az új brit határrendészeti törvény összes rendelkezésének gyorsított ütemű érvényesítése, mivel ez teszi lehetővé a különbségtételt a Nagy-Britanniába legálisan és illegálisan érkezők között. Boris Johnson hozzátette:

minden követ meg kell mozgatni az embercsempész gengszterek üzleti hálózatainak lerombolása végett, és Londonnak ebben együtt kell működnie Franciaországgal és a többi európai partnerországgal.

– Most jött el az ideje annak, hogy fokozott együttműködéssel mindent megtegyünk e bandák szétzúzása érdekében, mivel ezek a csoportok a szó szoros értelmében gyilkosságokat követnek el büntetlenül – fogalmazott a brit kormányfő. Johnson szerint nem férhet kétség ahhoz, hogy az embercsempész bűnszervezetek ezután is megtévesztett emberek életét teszik kockára, és ezután is gyilkosságokat úsznak meg büntetés nélkül, ha nem tapasztalják azt, hogy üzleti modelljük működésképtelenné válik. Utalt a brit és a francia kormány között ebben az ügyben felmerült korábbi nézeteltérésekre, mondván: Londonnak voltak a múltban nehézségei, amikor rá akarta bírni a partnerországokat, különösen a franciákat, hogy megfelelő mértékben foglalkozzanak a kialakult helyzettel.

Priti Patel brit belügyminiszter a londoni alsóházban tartott minapi tájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte a Franciaországból Nagy-Britanniába illegálisan átjutni próbálók számát.

Kijelentette ugyanakkor, hogy a migrációs válság globális méretű.

A Downing Street szerda éjjeli tájékoztatása szerint Boris Johnson és Emmanuel Macron telefonon egyeztetett a további teendőkről a La Manche csatornán történt tragédia után. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője közölte: a brit kormányfő és a francia elnök egyetértett abban, hogy sürgősen erősíteni kell az ilyen halálos végű átkelések megakadályozására kifejtett közös erőfeszítéseket, és mindent meg kell tenni annak megakadályozására is, hogy az embercsempész bandák emberéleteket tegyenek kockára. Johnson és Macron kiemelte az együttműködés fontosságát Belgiummal és Hollandiával, valamint a kontinens többi partnerországával is annak érdekében, hogy a problémát hatékonyan lehessen kezelni, még mielőtt az embercsempészek által szervezett csoportok elérnék a francia partot.

Macron külön nyilatkozatban kezdeményezte az EU-tagállamok bevándorlási ügyekben illetékes minisztereinek sürgős tanácskozását.

– Franciaország nem fogja megengedni, hogy a La Manche csatorna temetővé váljon – tette hozzá. A francia elnök sürgette az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) megerősítését is. A brit belügyminisztérium legutóbbi adatai szerint az év eleje óta eddig 25 700-an próbáltak illegálisan átkelni a kontinensről csónakokkal Angliába, több mint háromszor annyian, mint tavaly egész évben.

Borítókép: illegális bevándorlók Dover kikötőjébe érkeznek 2020. augusztus 13-án (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)