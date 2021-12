Az Európai Parlament megvitatja a bizottsági újbeszélt

Az Európai Parlament (EP) jövő heti strasbourgi plenárisán megvitatja az Európai Bizottság (EB) inkluzív kommunikációs iránymutatásait

– derült ki a testület frissített agendájából. A vitát az Európai Néppárt kezdeményezte, azon belül is az olasz tagpárt, a jobbközép Hajrá, Olaszország! (FI) és Antonio Tajani, volt EP-elnök szorgalmazták. Emlékezetes, az olasz jobboldal már a Helena Dalli-féle csomag nyilvánosságra hozatalakor hangos elégedetlenségét fejezte ki a bizottsággal szemben.

Írtunk róla: Helena Dalli egyenlőségért felelős biztos az intézményen belüli, „befogadó” kommunikációt segítő iránymutatásokat dolgozott ki, amelyek között olyan előírások szerepelnek, minthogy a továbbiakban nem vehető adottnak, hogy valaki heteroszexális és keresztény, illetve az Európai Unióra sem szabad Európaként utalni. A több mint harmincoldalas dokumentumnak „LMBTIQ” valamint „kultúra, életvitel és meggyőződés” elnevezésű fejezete is van. Az adventi időszakra való tekintettel a legnagyobb nemtetszést az az iránymutatás váltotta ki, miszerint a bizottság szerint a karácsony kifejezés helyett az annál sokkal általánosabb ünnep szót illene használni a hivatali kommunikációban.

Noha Helena Dalli azóta visszavonta a kommunikációs csomagot, az EP-vita ténye is jól jelzi, hogy a bizottság által képviselt ideológiai és politikai irányt sokan megkérdőjelezik.

Emlékezetes, a napokban Ferenc pápa is azzal vádolta az Európai Uniót, hogy annak viselkedése a történelem diktatúráit idézi. „Az Európai Uniónak óvatosnak kell lennie, nem léphet az ideológiai gyarmatosítás útjára, mert ez megosztja az országokat, és bukásra ítéli az uniót” – fogalmazott az egyházfő.

Tegnap Navracsics Tibor jelenlegi kormánybiztos, volt uniós biztosunk egy véleménycikkben pedig azt írta a bukott iránymutatásokról: az

nemcsak Helena Dalli egyenlőségért felelős biztos, de az egész Európai Bizottság számára is az utóbbi évek legkínosabb története

„Maga a dokumentum tartalma, de kiszivárgásának módja is azt az érzést kelti, hogy az Európai Bizottság ideológiai szakmunkások vagy túlkompenzáló idealisták gyűjtőhelye. Akármelyik változat is igaz, kiváló érveket szolgáltat az európai integrációval szemben amúgy is egyre kritikusabb politikai erők számára” – húzta alá Navracsics.

Borítókép: Ursula von der Leyen az EP-ben (Forrás: EP)