Drasztikus szigorításokat jelentett be Belgium az omikron miatt

A belga kormány szerda este szigorításokat jelentett be, amelyektől azt reméli, hogy segítenek lefékezni a koronavírus omikron variánsának terjedését. A rendelkezések értelmében vasárnaptól a moziknak, színházaknak és koncerttermeknek be kell zárniuk, és tilos lesz minden olyan beltéri rendezvény megtartása, ahol több mint 200 ember vesz részt. A sátorban megrendezendő kültéri eseményeket is betiltják a hatóságok, a vásárlást legfeljebb párban engedik. Az üzletek egyszerre csak egy vásárlót engedhetnek be 10 négyzetméterenként. A kormány arról is döntött, hogy a sportmérkőzéseket közönség nélkül lehet csak megtartani.