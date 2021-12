Humanitárius segélyt mozgósít az EU a boszniai migránsok támogatására

Az Európai Bizottság további 2,5 millió euró humanitárius segélyt mozgósít a Bosznia-Hercegovinában tartózkodó menekültek és migránsok támogatására – tájékoztatott a brüsszeli testület pénteki sajtóközleménye. Bár sok menekültet és migránst az EU által finanszírozott létesítményekben helyeztek el, becslések szerint több mint ezer ember tartózkodik az ideiglenes szálláshelyeken kívül, ahol az alapvető szolgáltatásokhoz korlátozottan férnek hozzá. Janez Lenarčič, válságkezelésért felelős uniós biztos a támogatásról kiadott közleményben kifejtette:

mintegy négyezer migráns és menekült rekedt Bosznia-Hercegovinában, többeknek közülük menedékre, élelemre, vízre, egészségügyi ellátásra és meleg ruhára van szüksége.

„Az EU készen áll arra, hogy továbbra is humanitárius segítséget nyújtson. Mindenki, de különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát és biztonságát mindenkor biztosítani és védeni kell” – tette hozzá. A 2,5 millió eurós finanszírozás a kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsokat fogja támogatni a befogadóközpontokon belül és kívül egyaránt. Az összeg egy részét mentális segítségnyújtást is magában foglaló egészségügyi ellátásra is felhasználják.

Pénteken a holland sajtó az ország menekültvédelemmel foglalkozó központi ügynöksége (COA) jelentésére hivatkozva arról számolt be, hogy jövőre mintegy 42 ezer férőhelyre lesz szükség a holland befogadóközpontokban a menedékkérők számára. A COA tájékoztatása szerint a migránsok elhelyezése eddig mintegy 80 százalékban ideiglenes szálláshelyeken történt, nagy sportcsarnokokban, folyami hajókon. Az elszállásolókkal kötött megállapodások 2022 első hónapjában lejárnak, s ez azt jelenti, hogy legalább 13 ezer menedékkérő maradhat férőhely nélkül.

Borítókép: Az EU-tag Horvátországba igyekvő illegális bevándorlók sebesült társukat viszik, miután összecsaptak a határt védő boszniai rendőrökkel a Bosznia és Horvátország közötti maljevaci határátkelőn, a boszniai oldalon 2018. október 24-én. (Fotó: MTI/AP/Amel Emric)