Kegyelmet kapott a volt koreai államfő

Kegyelmet kapott a korrupciós vádakkal elítélt és bebörtönzött Pak Gun Hje korábbi dél-koreai elnök – közölte a szöuli igazságügyi tárca pénteken. A tájékoztatás szerint a 69 éves politikus részben a romló egészségügyi állapota, részben a nemzeti egység megteremtéséért került fel azok névsorára, akiket az új év alkalmából különleges amnesztiában részesít Mun Dzse In hivatalban lévő elnök. A 3094 nevet tartalmazó listát újévkor fogják közzétenni. Pak Gun Hjét az idén három alkalommal is kórházban kellett kezelni idült váll- és hátfájdalmai miatt. A korábbi államfőt 2019-ben meg is műtötték vállpanaszai miatt.

Pak Gun Hjét 2017-ben a parlament és az alkotmánybíróság elmozdította a hatalomból, majd több perben kenőpénz elfogadásáért, hatalommal való visszaélésért, kényszerítésért, hűtlen kezelésért összesen 22 év börtön- és súlyos pénzbüntetésre ítélték. A Yonhap dél-koreai hírügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy Pak Gun Hje kegyelme jelentős hatással lehet a jövő márciusi elnökválasztásra. Hívei már jó ideje követelték a korábbi elnök szabadon engedését.

A legfrissebb közvélemény-kutatások eredményei szerint Jun Szok Jol volt dél-koreai főügyész, a Néphatalom Pártjának jelöltje és Li Dzse Mjung, a kormányzó liberális Demokrata Párt jelöltje fej fej mellett küzd majd az államfőválasztáson. Jun Szok Jol új arcnak számít a Néphatalom Pártjában, ráadásul neki alig van politikai tapasztalata. Eddigi karrierjének nagy részében ügyészként tevékenykedett, az ország főügyészeként az ő nevéhez fűződik például a Pak Gun Hje államfő körüli korrupciós botrány feltárása is.

Pak Gun Hje politikai bosszú áldozataként állította be magát, következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat és minden tárgyalását bojkottálta. Pak Gun Hje ellen milliók vonultak utcára, miután 2016 októberében kiderült: semmilyen hivatalos tisztséggel nem rendelkező barátnője, Csoj Szun Szil személyi és politikai döntésekbe is beleszólhatott. Emellett a kormány által dél-koreai nagyvállalatokból kisajtolt hatalmas összegek olyan alapítványokhoz kerültek, amelyeket Csoj Szun Szil irányított.

Borítókép: Pak Gun Hje rendőr kíséretében érkezik meg egy szöuli bíróságra 2017 augusztusában. (Fotó: AFP)