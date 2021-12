Lapozó: Nagy-Britannia legfelsőbb bírósága is elutasította a gendersemleges útlevélre vonatkozó követelést

Hollandia már három hónap elteltével beadja az emlékeztető oltást

A holland egészségügyi miniszter, Hugo de Jonge kedden bejelentette, hogy Hollandia ezentúl mindössze három hónappal a koronavírus elleni vakcinák második adagja – vagy az egydózisú Janssen oltóanyag egyetlen adagja – után kezdi el beoltani a lakosságot az emlékeztető szérummal.

A 60 éven felüliek már korábban megkapták a felszólítást az emlékeztető dózis felvételére, de akkor még csak hat hónappal az első oltási kör után tették ezt lehetővé számukra. Most azonban az omikron variáns soha nem látott terjedési sebessége miatt a holland hatóságok elrendelték, hogy minden olyan felnőtt, aki akár csak három hónappal ezelőtt kapta meg a második oltását, sürgősen vegye fel – január közepéig – a következőt. Az omikron variáns jelenleg a fertőzések 1 százalékánál mutatható ki Hollandiában, de a nagy-britanniai és a dán példák azt jelzik előre, hogy néhány hét leforgása alatt mindenhol ez válhat a domináns változattá. Ugyanígy döntött hétfőn Thaiföld kormánya is, Belgium pedig várhatóan csütörtökön határoz az emlékeztető oltásokat megelőző időszak hosszáról, ugyancsak az omikron variáns elleni védekezés érdekében.

Források: brusselstimes.com, reuters.com

Szupermutáns jöhet létre az egy időben elkapott delta és omikron variánsból

Amerikai és orosz szakemberek is egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy előreláthatatlan, és akár igen veszélyes következménye lehet annak, ha valaki egy időben fertőződik meg a koronavírus delta és omikron variánsával is. A két mutáció génjeinek keveredésével ugyanis egy új szupermutáns jöhet létre, amely mindkét variánsnak az ártalmasabb tulajdonságait viheti tovább. Amerikai oldalról a Moderna gyógyszergyártó vállalat orvosi főigazgatója, Paul Burton kongatta meg a vészharangot. Burton szerint a delta-omikron „víruskoktél” különösen az immunhiányos pácienseknek okozhat az eddigieknél súlyosabb komplikációkat, illetve az ő szervezetük adhat táptalajt egy új szupermutáns kialakulásához. Hozzáfűzte, hogy az omikron terjedési sebessége miatt erre a forgatókönyvre is gondolni kell. Alekszandr Szemjonov orosz virológus, a jekatyerinburgi Vektor vírusfertőzés-kutató intézet vezetője ugyancsak a kettős fertőzés veszélyeire figyelmeztetett, és rámutatott, hogy a veszély abban is rejlik, hogy egy új mutáns ötvözheti elődei tulajdonságait, így különböző szerveket támadhat és rombolhat.

Forrás: rt.com (1), rt.com (2)