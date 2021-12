Lapozó: Tíz év alatt megháromszorozódott a migráns hátterű munkaerő a világon

Múzeumban oltják a római kisgyerekeket

Csütörtökön vette kezdetét Olaszországban az 5–11 év közötti gyerekek oltási kampánya. Az olasz fővárosban számos találékony megoldással igyekeznek szorongásoktól és félelmektől mentes környezetet kialakítani. A szülők számára is ösztönző erővel hat, hogy gyermekeiket úgy juttassák védelemhez, hogy az utólag is pozitív élmény maradjon számukra. A Róma belvárosában található Explora múzeum a fővárosi gyerekek kedvenc szórakozóhelye, amely az oltási kampány idejére oltóponttá alakul át. A gyerekek a védőoltás felvételét követően bátorságukat bizonyító oklevelet kapnak, és szabadon játszhatnak a múzeumban. A gyerekek zavarmentes beoltását segítik a Bambin Gesú gyermekkórház bohócai is, akik az oltópontokon vidítják fel a kicsiket. A szülők kételyeit figyelembe véve az egészségügyi minisztérium akkor is sikeresnek ítéli meg az oltási kampányt, ha a korosztály 50 százalékának átoltottságát sikerül megvalósítani.

Forrás: Askanews.it, Romasette.it, Agi.it

A külföldön lévő marokkóiak egy hetet kaptak a hazatérésre a hermetikus határzár előtt

A marokkói kormány – a járvány elleni védekezést irányító miniszterek bizottságának javaslatára – bejelentette, hogy a külföldön tartózkodó állampolgárainak december 22-ig van lehetőségük visszatérniük a hazájukba. December 23-tól ugyanis Marokkó már azokat a repülőjáratokat is felfüggeszti, amelyek a nemzetközi járatokat érintő, korábban elrendelt határzár miatt a külföldön rekedt marokkóiakat szállítják haza. December 23-ától légi úton senki nem érkezhet Marokkó területére, hermetikus határzár lép életbe a személyforgalomban.

A miniszterek bizottsága a koronavírus omikron variánsának nemcsak marokkói megjelenése és terjedése miatt nevezte elkerülhetetlennek a döntést, hanem arra is rámutatott, hogy Marokkó európai szomszédságában aggasztó mértékben terjed az új vírusváltozat. A bizottság felhívta a külföldön tartózkodó honfitársai figyelmét, hogy az omikron variáns terjedése miatt az azonnali hazatérés a legokosabb döntés, amit meghozhatnak. Marokkó kormánya ugyanis kijelentette, hogy az országban élő emberek egészségének védelmét és biztonságát minden más egyéb szempont elé helyezi.

Forrás: Bladi.net

Az ENSZ felmérése szerint tíz év alatt megháromszorozódott a migráns hátterű munkaerő a világon

A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM) az ENSZ által csütörtökön nyilvánosságra hozott új összesítése szerint 2020-ban 170 millió migráns hátterű munkavállaló dolgozott a világban, ellentétben a 2010-ben nyilvántartott 53 millióval. Míg 2010-ben a külföldi hátterű munkás a teljes munkaerőpiac mindössze két százalékát tette ki, 2020-ban már ötöt.

A migráns munkavállalók elsősorban Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában, valamint az arab államokban keresik a kenyerüket. Azonban már nagyobb részük – a migránsok egynegyede – dolgozik Európában, mint Észak-Amerikában (22 százalék). Mindössze 14 százalékuk biztosítja magának a megélhetést az arab államok valamelyikében.

Az IOM beszámolója rámutat, hogy a migráns munkavállalók a hazájukba utalt keresetükkel 2020-ban nagyobb arányban járultak hozzá – a többnyire fejlődő országként nyilvántartott – szülőhelyük gazdasági fejlődéséhez, mint például a nemzetközi fejlesztési alapoktól átutalt támogatások vagy a közvetlen külföldi befektetések. Egyes migrációkibocsátó országokban a honfitársaik által hazautalt pénzösszegek az ország éves bruttó hazai termékének (GDP-jének) 25 százalékát is elérik. 2020-ban a visszautalt teljes összeg meghaladta az 540 milliárd dollárt, még a járvány által okozott gazdasági lassulás ellenére is.

Forrás: Valeursactuelles.com

