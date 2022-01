Ausztrál belpolitikai szálak Novak Djokovics ügye mögött

Ausztrál belpolitikai szálak húzódhatnak Novak Djokovics világelső szerb teniszező ügye mögött – számolt be a BBC brit közszolgálati média helyi tudósítója, akinek cikke szerint hatalmas felfordulást okozott az eset a politikában. Gyakorlatilag a Scott Morrison vezette ausztrál kormány és az ügyben eljáró bíróság egymásra igyekeznek hárítani a felelősséget: miután a miniszterelnök utasítására január 6-án visszavonták a sportoló vízumát, Djokovics megtámadta a döntést, mire Morrison közölte, az utolsó szó a bíróságé lesz. Anthony Kelly bíró azonban nem állt ki a kormány álláspontja mellett és a teniszező javára döntött, elrendelve, hogy kapja vissza vízumát is. A „játszmába” ezt követően már Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter is beszállt:

Novak Djokovics szombaton ismét idegenrendészeti őrizetbe került, miután pénteken az ausztrál bevándorlásügyi miniszter visszavonta a férfi teniszezők világelsőkének vízumát – adta hírül az ausztrál hírügynökség (AAP).

Hawke „egészségügyi és közrendi okokból”, valamint „közérdekből” hozott pénteki döntése nyomán a 34 éves teniszezőt kiutasíthatják Ausztráliából és címvédőként nem indulhat el a jövő hétfőn kezdődő Australian Openen. Péntek este az ausztrál szövetségi bíróság meghallgatáson fogadta Djokovics ügyvédeit, akik közölték: fellebbeznek Hawke döntése ellen.

Az ausztrálok és a világ számára most úgy tűnik, a politikusok olyan szabályokat hajtanának végre, amelyeket ők maguk sem értenek

– írta cikkében a BBC tudósítója, aki arra is rámutatott: „úgy tűnik, mintha a politikusok nem kommunikálnának egymással”.

A bevándorlásügyi miniszter azzal indokolta döntését, hogy Djokovics jelenléte erősítheti az oltásellenes érzéseket, aminek következtében az oltatlanok elutasíthatják az oltást, megerősödhetnek a vakcinaellenes nézeteket, valamint csökkenhet az emlékeztető oltást felvevők száma. Az országban pénteken már a 86 ezret is meghaladta az újonnan regisztrált betegek száma, és az elhalálozások tekintetében is növekvő tendencia figyelhető meg: szombaton 49 áldozatról számoltak be az egészségügyi hatóságok. Ausztráliában a lakosság közel 78 százaléka kapta meg mindkét adag oltását, az emlékeztető oltást azonban még csak 18 százalékuk vette fel.

Bár nem olyan ütemben, mint Európában, vagy az Egyesült Államokban, de a halálesetek száma növekszik. Ez Ausztrália, egy olyan ország, ahol a világ legszigorúbb járványügyi szabályait vezették be és ahol egyetlen eset egy egész város vagy állam lezárásához vezethet

– hangsúlyozta a BBC tudósítója.

Az ausztrálok igyekeznek betartani a szigorú szabályokat, többségük beoltatta magát, emiatt váltott ki belőlük ellenérzéseket a Djokovics-ügy, ugyanis a szerb teniszező amellett, hogy oltásellenes nézeteit hangoztatta, a karanténkötelezettséget sem tartotta be, amikor tesztek kimutatták, koronavírussal fertőzött volt.

