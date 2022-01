Döntés születhet az András herceg elleni zaklatási ügyben

Fordulóponthoz érkezett az András yorki herceg elleni zaklatási ügy: a kedden New Yorkban zajló csaknem egyórás tárgyalás után, amelyen a brit királyi sarj ügyvédje és a II. Erzsébet fiát vádló Virginia Giuffre jogi képviselője vett részt, Lewis Kaplan bíró úgy fogalmazott:

hamarosan döntést hoz arról, hogy el kell-e utasítani a szexuális zaklatással kapcsolatos polgári pert.

Az ügy előzménye, hogy hétfőn nyilvánosság elé került Jeffrey Epstein amerikai üzletember és elítélt szexuális bűnelkövető, valamint Virginia Giuffre 2009-es megállapodása, amelyből kiderül, hogy Epstein vállalta, félmillió dollárt fizet az őt akkor megvádoló Giuffre-nak, ha cserébe a nő megszünteti keresetét, és örökre tartózkodik a jogi eljárások indításától. Úgy tudni, a nő aláírta a szerződést, és meg is kapta az összeget. A dokumentumot most Giuffre András herceg ellen indított külön perének részeként hozták nyilvánosságra. Bár a szerződés név szerint nem említi András herceget, az ügyvédei szerint a megállapodás így is érvényes, tehát Virginia Giuffre nem perelhet. A nő jogi képviselője viszont úgy érvel, hogy a szóban forgó egyezség irreleváns a herceg elleni eljárásban.

Remélik azt is, hogy milliós kártérítési igény illeti majd meg a nőt az őt ért atrocitások miatt.

András herceg elleni zaklatási ügy akkor robbant ki, amikor a most 38 éves nő augusztusban beperelte a manhattani kerületi bíróságon. Giuffre azt állítja, hogy 16 éves korában beszervezték Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán az üzletember és barátai szexre kényszerítettek. Giuffre azt mondta, hogy a milliárdos üzletember András hercegnek is eladta őt, aki több mint húsz évvel ezelőtt zaklatta, bántalmazta, és akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített vele. A nő állításai szerint először egy szórakozóhelyen találkozott a herceggel, valamint Epstein kerítőjével, az este végén pedig kénytelen volt lefeküdni Andrással.

A most 61 éves brit királyi leszármazott tagadja a vádakat, és azt állítja, nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna az őt vádoló nővel.

Viszont több bizonyíték is megkérdőjelezi az állításait. Egyrészt a bírósági iratok között szerepelt egy fénykép, amelyen András és Giuffre együtt látható az Epstein fő kerítőjének számító Ghislaine Maxwell londoni otthonában. Továbbá Epstein egykori pilótája mindkettőjüket egykori utasaként nevezte meg vallomásában. Az is logikai bukfenc, hogy András herceg most a fent említett szerződést hozta fel saját védelmére, mondván, ő is a potenciális alperesek közé tartozik.

A yorki herceg hírnevét alaposan megtépázta a botrány: 2019-ben le is mondott a királyi család nevében végzett feladatairól. A Sunday Times úgy értesült, hogy amennyiben András veszítene a perben, meg fogják rá kérni, hogy mondjon le a hercegi címéről, és az azzal járó juttatásokat is ruházza át jótékonysági szervezetekre. Ezek mellett András külföldre sem utazhat a „kiadatás kockázata” miatt, így pervesztés esetén egyfajta belső száműzetés lenne a sorsa. A Buckingham-palota alaptalannak minősítette ezeket a sajtóértesüléseket.

Borítókép: András yorki herceg (Fotó: Reuters/Michel Euler)