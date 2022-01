Lapozó: A genderpropaganda színpada a San Remó-i dalfesztivál

Egyre nagyobb az egyenlőtlenség Olaszországban

Koncentrálódnak az anyagi javak, a milliárdosok tovább gazdagodnak, miközben milliók elszegényednek. Átrendeződött az anyagi eloszlás Olaszországban az egészségügyi vészhelyzet következtében. A gazdasági hasadék egyre szélesebbre nyílt a különböző társadalmi rétegek között. Milliárdosok szűk köre még jelentősebb anyagi javakra tett szert, a bizonytalanná váló munkakörülmények következtében viszont milliók megélhetése vált labilissá.

Az egészségügyi vészhelyzet 21 hónapjában (2021 márciusa és 2021 novembere között) 13 személlyel növekedett az olasz milliárdosok száma, miközben egymillió egyedülálló és 400 ezer család süllyedt mélyszegénységbe. A jelenség az elkövetkező hónapokban várhatóan növekszik. Az egyenlőtlenségek még jobban kiéleződtek volna, ha a kormány nem avatkozik be a rezsiárak jelentős visszaszorításával.

Forrás: Agi.it

Marokkóban kirúgták az oktatásért felelős minisztériumi vezetőt a homoszexualitás népszerűsítése miatt

Marokkóban a muzulmán jogok és iszlám ügyek minisztériumának vezetője, Ahmed Taufik azonnali hatállyal eltávolította pozíciójából és a minisztériumból a mecsetekben zajló oktatásért felelős osztályvezetőt. A kirúgott osztályvezető a mecsetek második évfolyamának általános műveltségi oktatását egy olyan tartalmú tankönyvvel támogatta, amelyben a szöveg a homoszexualitást „szexuális orientációként” említve elismeri, és egyenlő rangba emeli a heteroszexualitással. „A társadalmi egyenlőség megköveteli, hogy az emberek egyenlő, megkülönböztetés nélküli elbírálásban részesüljenek függetlenül etnikai származásuktól, szexuális orientációjuktól vagy testi-értelmi fogyatékosságuktól” – állítja a kifogásolt mondat.

A tankönyvben ez az értelmezés pedig ellentmond nemcsak az iszlám vallási törvényeinek, hanem az ország állami törvényeinek is. A marokkói büntető törvénykönyv 489-es cikkelye ugyanis a homoszexualitást „erkölcstelen, a természet rendjének ellentmondó cselekedetnek” nevezi, ezért azt bűncselekménynek tekinti, és a bűncselekmény elkövetőit akár három év börtönnel is sújthatja. Az osztályvezető eltávolítása után a miniszter utasította a marokkói mecsetek oktatóit, hogy a már kinyomtatott tankönyvekből töröljék ki a „szexuális orientáció” kifejezést.

A marokkói LMBTQIA+ közösség aktivistái elítélték a minisztériumi vezető eltávolítását, aki – a közösség közleménye szerint – a helyes módon járt el a tankönyv szövegezésében.

Forrás: Bladi.net

A genderpropaganda színpada a San Remó-i dalfesztivál

Még el sem kezdődött, máris heves viták középpontjába került a neves San Remó-i dalfesztivál. Előre láthatóan az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a genderpropaganda központja lesz a világhírű zenei esemény. Egyelőre csak annyi tudható biztosan, hogy a műsorvezető, Amedeus oldalán felvonuló nőikonok között egy női ruhába öltözött férfi, Drusilla Foer, (Gianluca Gori női alteregója) is megjelenik majd a színpadon. A kettős személyiség az LMBTQ-jogokért vívott csaták szimbolikus alakja, aki már többször is felszólalt az azonos neműek házasságáért és az egynemű családok örökbe fogadásáért is. A fluid személyiség ez alkalommal az Ariston színház díszvendégeként jelenik meg a RAI közszolgálati olasz csatorna tévéképernyőjén.

„Elegünk van abból, hogy közpénzeken fenntartott tévécsatornákon állandóan a fluid nemiség reklámozását nézzünk, melynek üzenete: ma nő vagyok, holnap férfi, holnapután ki tudja. A fenti ellentmondások csak összezavarják a kisgyermekek és serdülőkorú fiatalok személyiségfejlődését” – hangsúlyozzák ifjúságvédő szervezetek. Konzervatív körök és családvédő egyesületek nem tűrték szó nélkül, hogy az állampolgárok pénzén fenntartott közcsatornán főműsoridőben leplezetlenül zajlik majd a szivárványos propaganda. A Pro Vita e Famiglia nevű civil egyesület a hagyományos értékeket valló családok együttműködését kérte, és aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy száműzze a köztévéből az érzékenyítő tartalmakat. „Miért nem hívnak soha családapákat?” – teszi fel a kérdést Simone Pillon, a Liga családvédő szenátora.

Forrás: Provitaefamiglia.it, Vocecontrocorrente.it

Borítókép: Claudio Baglioni olasz énekes, a San Remó-i dalfesztivál művészeti igazgatója, Michelle Hunziker svájci–olasz televíziós műsorvezető és Pierfrancesco Favino olasz színész (balról jobbra) a dalfesztiválról tartott sajtótájékoztatón 2018. február 5-én (MTI/EPA/Claudio Onorati)