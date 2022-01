Lapozó: Huszonhatmillió eurót különít el a spanyol kormány az LMBTQ és vallási turizmusra

Franciaországban építik meg Európa első, kifejezetten keresztényeket vonzó települését

Franciaország Indre-et-Loire megyéjének egyik kistelepülésén, l’Île-Bouchard-ban hozzák létre Európa első olyan övezetét, amelyben várhatóan kizárólag katolikus vallásúak vásárolnak majd családjuknak lakóingatlant, számolt be róla a Sputnik News hírügynökség.

A jelenleg 1500 lakosú falu már korábban is ismert volt – katolikus körökben – Franciaország-szerte, mert 1947-ben négy helyi kislány tíz alkalommal volt szemtanúja Szűz Mária megjelenésének. A gyermekek elmondása szerint Szűz Mária arra kérte őket, hogy imádkozzanak Franciaországért és a családokért. A falucska bővítését és az ajánlatra vélhetően fogékony keresztény családok betelepítését egy francia ingatlanfejlesztő vállalat, a Monasphère kezdeményezte. Az első tulajdonosok várhatóan 2024-ben költözhetnek majd be. Monasphère a weboldalán úgy nyilatkozik a fejlesztésről, hogy annak célja kizárólag az, hogy az érdeklődők a spirituális zarándokhely közvetlen közelében élhessenek.

A cég társalapítója, Damien Thomas elmondta, hogy nagy az érdeklődés a projekt iránt, eddig 250 francia család vette fel a kapcsolatot a vállalattal. Az ingatlanfejlesztő további hat-hét hasonló projektet tervez a jövőben.

Kevesebb nőt, de több kisgyermeket ért erőszakos bűncselekmény Spanyolországban 2021-ben

A nemi alapú erőszakkal meggyilkolt nők száma tavaly volt a legalacsonyabb azóta, hogy ilyen típusú adatok rendelkezésre állnak a dél-európai országban. Bár a mérleg egyik oldala jobb adatokat mutat, a másik oldalon megemelkedett a helyettes erőszak száma, vagyis amikor a nőket a gyermekeiken keresztül bántalmazták. Az esélyegyenlőségi minisztérium csütörtökön részletezte, hogy az előzetes adatok szerint 2021. január 1-je és december 31-e között 43 halálos áldozatot követelt a nemi erőszak, de további három ügyben még megerősítésre várnak. Ezzel együtt azonban tavaly hét kiskorú hunyt el másodlagos erőszak áldozataként. Mindannyiuk életét valamelyik saját, vér szerinti szülője oltotta ki. Közülük négy esetben ráadásul már a tragédia bekövetkezése előtt feljelentették a bűncselekményt elkövető szülőt. Az illetékes kormánymegbízott szerint a tavaly elfogadott új gyermekvédelmi törvény javíthat az idei statisztikán és nagyobb védelmet biztosít a gyerekeknek. Az új előírások szerint, ha bármiféle bántalmazás történik, azonnali hatállyal felfüggesztik nemcsak a szülői felügyeletet, hanem a gyermek látogatását is.

Huszonhatmillió eurót különít el a spanyol kormány az LMBTQ és vallási turizmusra

A spanyol turisztikai miniszter, Reyes Maroto tájékoztatása szerint az LMBTQ és vallási turizmusra szánt pénzt az európai uniós alapokból különítik el. A kiválasztott projektek 200 ezer és kétmillió euró közötti támogatást kapnak majd. Az idegenforgalmi tárca célja, hogy sokszínűbbé tegye az ország turisztikai kínálatát, amelynek része a hagyományos modell átalakítása is. A tervek szerint idéntől jelentős összegeket kapnak uniós forrásokból az LMBTQ-kollektívák, valamint a különböző vallási csoportok utazóira építő turisztikai szervezetek is. Spanyolország rövidesen az LMBTQ-emberek kiemelt nyaralási célpontjává válhat. Reyes Maroto hozzátette: az idősek és a fogyatékkal élők pihenését szervező intézmények is részesülnek majd támogatásban.

