Lapozó: Látens rasszizmussal vádolja a francia elnökjelölteket a muszlim szervezet elnöke

Elbúcsúztak az olaszok az Európai Parlament elhunyt elnökétől

A római Capitoliumon róhatják le tiszteletüket és vehetnek végső búcsút David Sassolitól, az Európai Parlament elhunyt elnökétől az olaszok. Sassoli földi maradványai csütörtök reggel 10:30-kor érkeztek az Örök Városba. A városháza termében Roberto Gualtieri, Róma főpolgármestere fogadta az európai képviselő koporsóját szállító halotti autót és családtagjait. Johann Sebastian Bach dallamai, az olasz és európai intézmények virágkoszorúi, David mosolygó arcképe fogadta a búcsúvételre érkező politikusokat, újságíró kollégákat és fővárosi lakosokat. A reggeli órákban Sergio Mattarella köztársasági elnök is lerótta tiszteletét, majd köszöntötte az elhunyt családtagjait. Mario Draghi kormányfő, Enrico Letta, a Demokrata Párt titkára és Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom elnöke is tiszteletét tette. Az állami temetésre a Santa Maria degli Angeli-templomban, Róma történelmi belvárosában Sergio Mattarella államfő és az európai intézmények vezetőinek jelenlétében kerül sor. Rómába utazik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is. Akarata szerint a fővárosközeli Sutriban helyezik végső nyugalomra. A település péntekre gyásznapot hirdetett, délben egyperces néma csenddel tisztelegtek emléke előtt, a zászlókat egész nap félárbócra engedik.

Forrás: Roma.repubblica.it

Nem árulhatják ezer forintnak megfelelő összegnél drágábban az antigénteszteket Spanyolországban

A spanyol egészségügyi miniszter, Carolina Darias a Közegészségügyi Bizottság csütörtöki ülése után bejelentette: a kormány és az autonóm közösségek egyhangúan úgy döntöttek, hogy 2,94 euróban (kb. 1000 forint) határozzák meg az antigéntesztek maximális árát. Az intézkedés már ezen a hétvégén hatályba lép. Darias hozzátette: az ár meghatározásánál különböző kritériumokat vettek figyelembe, egyebek mellett azt is, hogy a többi ország milyen áron értékesíti az eszközöket. A szombaton életbe lépő megállapodást a gyógyszertárakban kínált és a Spanyol Gyógyszerügynökség által engedélyezett összes Covid–19 öndiagnosztikai antigéntesztre alkalmazni fogják. Darias a katalánok felvetése kapcsán, miszerint az eszközöket a szupermarketekben is árusítani kellene, azt mondta: a kormány egyelőre nem tartja szükségesnek az értékesítési csatornák ilyen irányú bővítését.

Forrás: Rtve.es

A muszlim szervezet elnöke visszafogottságra inti az iszlám hibáztatásában aktív francia elnökjelölteket

Mohammed Moussaoui, a Muszlim Hívők Francia Tanácsának (CFCM) elnöke a Le Monde hasábjain közzétett írásában sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a francia köztársasági elnökválasztás jelöltjei kampányüzeneteik középpontjába helyezték az iszlám kérdését, és elítélte, hogy ily módon a vallási alapú rasszizmus látens formáját népszerűsítik.

„El kell-e fogadni, hogy a választásokat megelőző vitákban és nyilvános eszmecserékben ilyen mértékben kell az iszlámot előtérbe helyezni, mintha az egyedül lenne felelős társadalmunk összes problémájáért? Egyes jelöltek felszólalásaikban már olyan üzeneteket közvetítenek, amelyek szerint a radikális iszlamizmus elleni harc egyik módja az, ha megszabadulnak Franciaország összes muszlim vallású állampolgárától. Miközben azoknak a férfiaknak és nőknek, akik országunk irányítására vágynak, inkább bölcs higgadtsággal kellene bizonyos határokat tiszteletben tartaniuk, hogy elkerüljenek mindent, ami zűrzavart okoz és a dolgok összekeverését eredményezi. Óvakodniuk kellene attól, hogy előítélettel stigmatizáljanak társadalmi csoportokat, majd kettészakítsák az országot. A jelölteknek pedig az is kötelességük lenne, hogy minden őket foglalkoztató téma mellé terítékre vegyék azokat a szélsőséges identitásmozgalmakat is, amelyek a franciaországi muzulmánokat tűzték a céltáblájukra” – adta át a muszlim hívők tanácsának üzenetét a szervezet elnöke.

Forrás: Lefigaro.fr

Borítókép: Mohammed Moussaoui, a Muszlim Hívők Francia Tanácsának elnöke (Fotó: Flickr)