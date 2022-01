Lapozó: Egy amerikai egyetem betiltja többek között a férfi szó használatát szexizmus miatt

Egy amerikai egyetem betiltja a férfi és a háztartás szavak használatát, mert szerintük azok szexisták és sértőek

A Washington állambeli Seattle-ben található Washington Egyetem információs technológia kara új útmutatást adott ki arról, hogy mely angol szavak használatát tartja „problémásnak” azok rasszista, szexista vagy más okból sértő konnotációja miatt. Az egyetem megtiltja a listán szereplő nemkívánatos kifejezések használatát az egész campus területén.

A listán szerepel többek között a nagypapa, a háztartás, a kisebbség, a ninja és a sánta szó is. Ez utóbbi az amerikai fiatalok között elterjedt szlengben ugyanis a „nem menő” alternatív jelzőjeként is használatos, azaz ha valaki „nem sánta”, tehát „menő”, az egyben felsőbbrendű is, ezért a szó használata tilos.

A háztartás szó az új irányelv szerint szexista, mert azonnal nemet társít a kifejezéshez. Továbbá, bármely összetett szó vagy mondat, amely tartalmazza a férfi (man) szót is, szintén szexista, mert nem inkluzív, ezért használatát el kell kerülni.

Az egyetem szerint a nagypapa szó pedig azért kínos, mert egy történelmi jogi terminus – a nagypapa-klauzula – még a rabszolgatartás korára, azaz a nagypapák idejére visszautalva nem biztosított szavazati jogot a feketéknek, már felszabadításuk után sem.

Forrás: Rt.com

Borítókép: A Washington Egyetem hallgatói a homoszexualitást jelképező szivárványszínű zászlóval tüntetnek Donald Trump megválasztott republikánus párti amerikai elnök ellen a washingtoni Seattle-ben 2016. november 14-én, hat nappal az amerikai elnökválasztás után. (MTI/EPA/Matt Mills McKnight)