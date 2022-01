Lapozó: Következmények nélkül rabolhatják ki a dél-franciaországi házakat

Genderpropaganda reklámot készített a híres olasz csokoládé

Perugia leghíresebb csokoládéja, a szeretet és szerelem szimbólumaként közismert Baci (Csók) csokoládé a genderpropaganda terjesztésének főszereplőjévé vált. A Dolce & Gabbana divatcég által megálmodott új arculat egyben ideológiai töltettel is gazdagodik. Egy 15 másodperces videófilm villámgyorsan pergő képsorain csókolják egymást nemcsak gyermekek, idősek, serdülőkorú fiatalok, hanem azonos nemű párok is. Az egyenlőség nevében mindenfajta szerelemnek helyet kell biztosítani a tévéképernyőkön. Nemcsak a dalfesztiválokon, hanem a folyamatosan ismétlődő reklámfilmekben is bombázzák a közönséget az LMBTQ-tartalmakkal, míg teljesen természetessé és elfogadottá nem válik az azonos neműek szerelme. Nem ez az első alkalom, hogy a gyermekek és fiatalok által is igen közkedvelt édességek reklámvideói a termék terjesztésén túl ideológiai propaganda szócsövévé válnak. A Dietorelle cukorkák reklámfilmjeiben például leszbikus párok debütáltak az azonos nemű párok népszerűsítésére.

Források: www.youtube.com/watch?v=vcRROwrIBH0, www.youtube.com/watch?v=9KyYBXyrZgE

LMBTQ-turizmusra épít idén a Baleár-szigetek is

A Kanári-szigetek és Andalúzia után a baleár kormány is bemutatta az idei szezonra vonatkozó terveit, melyben kiemelt szerepet kapnak az LMBTQ-nyaralók. Mallorcát az év minden napján tökéletes és biztonságos úti célként fogják népszerűsíteni természeti környezete, éghajlata és a turisztikai termékek széles választéka miatt. Azért, hogy az LMBTQ-csoport nyaralói tökéletesen érezzék magukat, a kormány hozzájárul az őket kiszolgáló személyzet megfelelő képzéséhez is. Egy 2019-es felmérés szerint az LMBTQ-turizmus több mint 6100 millió euróval járul hozzá a spanyol GDP-hez, és ez a következő években várhatóan tovább emelkedik majd, mivel a legfőbb turisztikai régiók egyre több projektet építenek az LMBTQ-nyaralókra. A Turisztikai Világszervezet becslései szerint 2030-ban az LMBTQ-közösség éves szinten már közel 180 millió utazót tesz majd ki. A spanyol kormány a közelmúltban 26 millió eurót különített el uniós forrásokból LMBTQ- és vallási turizmusra.

Források: okdiario.com/baleares, okdiario.com/economia

A ciprusi ortodox egyház felfüggeszti az oltatlan papokat

Ciprus ortodox egyházának feje, II. Krizosztomosz érsek vasárnap bejelentette, hogy felfüggeszti hivatalukból azokat a papokat, akik nemcsak elutasítják a koronavírus elleni oltás felvételét, hanem még a híveket is erre ösztönzik prédikációikban.

Az érsek elmondta, hogy az intézkedés tizenkét papot érint. Az egyházmegyében jelenleg 123 pap dolgozik, közülük huszonheten nem kapták meg a védőoltást. Tizenöten egészségügyi indokkal és orvosi igazolással vonhatják ki magát az immunizáció alól. A többiek azonban eddig nem mutattak be orvosi ellenjavallatot, a felfüggesztés őket célozza. II. Krizosztomosz egyúttal leszögezte, elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyházi hierarchiában alatta szolgáló papok nem engedelmeskednek a rangban felettük állóknak.

Forrás: www.cnews.fr

Következmények nélkül rabolhatja ki a dél-franciaországi házakat három kitoloncolás alatt álló migráns

A délkelet-franciaországi városban, Arles-ban három észak-afrikai származású migránst tartóztattak le a csendőrök vasárnap, miután kihallgatásuk során felmerült a gyanú, hogy ők a felelősek a városban három hónap alatt elkövetett hetven betörésért és kocsifeltörésért.

A 20–30 éves, magrebi országokból származó férfiak illegálisan tartózkodnak Franciaországban. Nemcsak azért, mert illegálisan érkeztek, valamint papírok és bejelentett lakcím nélkül tartózkodnak ott, hanem azért is, mert mindhárom férfi ellen kiutasítási végzés van érvényben. A három férfi ráadásul már ismert a francia bűnüldözés előtt, korábban is hasonló bűncselekményeket követtek el az ország keleti részén.

Rendőrségi kihallgatásuk után a férfiakat a tarasconi bíróság elé állították, amely meghallgatásuk után szabadon engedte őket. Az ország elhagyására felszólított és bűncselekményekből élő férfiak ismét szabadon mozoghatnak a régióban.

Forrás: www.valeursactuelles.com

