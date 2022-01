Lapozó: Tüntetnek az olaszok a genderpropaganda ellen

Koporsóban szállította a migránsokat egy texasi embercsempész

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon az az amerikai férfi, akit az USA–Mexikó határvidéken határőrök buktattak le, miközben két migránst akart becsempészni az Egyesült Államok belső területeire.

A texasi születésű Zachary Taylor Blood eszköze az amerikai zászlóval letakart koporsó volt, amely közismerten a hősi halált halt amerikai katonák végső búcsúztatójának hagyományos része. Blood a határvonalon, az ezrével ott tartózkodó illegális migránsoknak kijelölt zónában, egy parkolóban találkozott az ügyfeleivel. A migránsok fejenként hatezer amerikai dollárt fizettek Bloodnak azért, hogy átjuttassa őket a szigorú őrizet alatt álló régión, és elvigye őket San Antonióba.

Blood a két férfit a koporsóba tessékelte be az út idejére. A belső ellenőrzési pontokon a kérdezősködő határőröknek a texasi csempész azt felelte, hogy „egy halott tengerészgyalogos fickó” van a koporsóban. Az őröknek azonban gyanús lett, hogy a koporsó ütött-kopott állapotban volt, az amerikai zászlót pedig szürke ragasztószalaggal rögzítették a koporsóra.

A koporsóból előmászó két migráns kihallgatásakor kiderült, hogy a San Antonió-i út egy részletesen kidolgozott terv utolsó eleme lett volna. Blood jelenleg előzetes letartóztatásban van, és akár öt év letöltendő börtönre is ítélhetik a májusra kitűzött ítélethirdetéskor.

Újabb migránskatasztrófa: harminckilenc bevándorló veszett a tengerbe Florida partjainál

Az amerikai parti őrség nagyszabású keresőakciót indított kedden délelőtt, miután egy illegális bevándorlókat szállító csónak elsüllyedt a tengerben Florida partjainál. Az amerikai hatóságok közleménye szerint legalább 39 migráns tűnt el a tengerben, feltételezhetően már napokkal korábban.

Az USA parti őrségét – a Twitteren közzétett üzenet szerint – egy „irgalmas szamaritánus” riasztotta, miután maga is felvett a hajójára egy migránst, aki a tengeren hánykolódott a felborult és süllyedő csónak tetején. A süllyedő hajón ücsörgő, majd kimentett migránsról fotót is készített. A kimentett migráns arról számolt be, hogy 39 társával együtt indult útnak csónakon Biminiről, a Bahama-szigetek legnyugatibb szigetéről még szombat este. A hajójuk azonban a rossz időjárási viszonyok között megtelt vízzel és elsüllyedt. A túlélő beszámolója szerint a csónakban ülők közül senki nem viselt mentőmellényt.

A Bahama-szigetek népszerű kiinduló pont az Amerikai Egyesült Államokba tartó illegális migránsok körében, ugyanis Biminit „mindössze” száz kilométer választja el Miamitól.

Veszélybe kerülhet az idősek ellátása Németországban

Németországban az otthoni gondozást és egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok arra hívják fel a figyelmet, hogy veszélybe kerülhet a kiszolgáltatott, idős betegek és gondozottak ellátása, ha a német kormány márciustól valóban bevezetné az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelező védőoltást.

Míg a német lakosság hetven százaléka már felvette a teljes immunizációhoz szükséges vakcinát, az idősek gondozását ellátó szektor dolgozóinak az átoltottsága mindössze negyven százalék. A munkaerő nagy része ugyanis külföldi, uniós állampolgár (többségük lengyel), azonban átoltottságuk – oltásellenességük okán – jóval elmarad a német átlagtól.

Az idősek otthoni ápolását ellátó szolgálatok szövetségi szervezete szerint jelenleg háromszázezer közép- és kelet-európai ápoló gondoskodik hozzávetőleg négymillió időskorúról Németországban. A már most is túlterhelt ellátórendszer külföldi hátterű személyzetét tehát komolyan megtizedelné egy esetleges oltási kötelezettség, mert az a hatvan százalékban oltatlan ápolókat és gondozókat kiemelné a rendszerből. Az egészségügyi dolgozók kötelező oltását tavaly december óta mérlegeli a német vezetés. Amennyiben a törvényhozók megszavazzák, akár március közepétől is életbe léphet a rendelet.

Egyre nehezebben viselik az olaszok a köztévé által főműsoridőben sugárzott genderpropagandát

Kedd reggel spontán megmozdulásként a RAI köztelevízió római székháza elé vonultak olasz családok és civil szervezetek. A tévéképernyőkön keresztül sugárzott ideológiai propaganda ellen emelték fel szavukat, amely nagy valószínűséggel idén is a Sanremói dalfesztivál színpadán jelenik meg. A Pro Famiglia e Vita nevű civil szervezet aláírásgyűjtésbe kezdett a gendertartalmak ellen, és követelik az LMBTQ-propaganda száműzését az állampolgárok pénzén fenntartott televízióból. Pár nap leforgása alatt harmincezer ember látta el kézjegyével a petíciót. Érveikben szerepel, hogy több millió olasz család és kiskorú követi főműsoridőben az immár hagyománnyá vált dalfesztivált, amely az elmúlt évek során az érzékenyítés színpadává vált. A civil szervezet azt követően fordult az állampolgárokhoz, és kezdte el a tiltakozó aláírások összegyűjtését, miután Vladimi Luxuria, volt parlamenti transznemű képviselő, LMBTQ-aktivista bejelentette, hogy a nőnek öltözött férfi, Drusilla Foer alakján keresztül az LMBTQ-közösségek újra támaszra találnak az olasz televízióban. A tiltakozók azt követelik a televíziós program művészeti vezetőségétől, hogy idén végre ideológiamentes zenei esemény lehessen a Sanremói dalfesztivál, ahogy korábban éveken keresztül az is volt.

