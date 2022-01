Magyarország 150 ezer adag vakcinát adományoz Ecuadornak

Az ecuadori kormány kérésére Magyarország 150 ezer adag AstraZeneca-vakcinát adományoz a dél-amerikai országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

Az intézkedéstől azt várják, hogy Ecuador fel tudja gyorsítani az oltási kampányát, így jobban ellen tud állni a világjárvány kihívásainak, illetve Magyarország még inkább hozzá tud járulni a világjárvánnyal szembeni globális védekezés sikeréhez – közölte a magyar diplomácia vezetője. Leszögezte:

Magyarországnak az az érdeke, hogy a világ minden pontján fel tudják gyorsítani az oltási kampányt, mert a lassú oltási kampányok, az alacsony átoltottsági ráta okozza alapvetően az újabb variánsok és mutánsok kialakulását.

– Ezek a variánsok pedig hamar eljutnak, eljutnának Európába is, amit meg kell akadályozni – tette hozzá. A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a világjárvánnyal az egész világ küzd. A vírus nem ismer határokat, és az látszik, hogy egy-egy kialakuló új variáns napokon vagy heteken belül több ezer, több tízezer kilométerrel távolabb található országokban is felüti a fejét – jelezte. – Ez a helyzet a latin-amerikai kontinensen is, ahol komoly küzdelmet folytatnak a járvánnyal – fűzte hozzá.

Ecuadorral – folytatta – egyébként is szoros együttműködése alakult ki Magyarországnak, amely egyetlen közép-európai országként nagykövetséget tart fenn a dél-amerikai országban.

Az elmúlt időszakban a két ország gazdasági együttműködése is dinamikusan bővült. Egyre több magyar cég találja meg a számítását az ecuadori piacon, és onnan kiindulási pontként aztán tovább terjeszkednek a latin-amerikai piacokra – mondta Szijjártó Péter.

Megjegyezte, már korábban is volt egészségügyi együttműködés Ecuadorral: Magyarország 20 ezer, különleges gyermekbetegségek megelőzésére alkalmas oltóanyagot szállított oda, illetve küldött 100 ezer maszkot, tekintettel az országban tartózkodó sok venezuelai menekültre is – idézte fel a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)