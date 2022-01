Szigorításokkal indul az év Franciaországban

Franciaországban január 3-tól kötelező lesz a távmunka minden olyan dolgozónak, akinek a munkája ezt lehetővé teszi, a kormány azt szeretné elérni, hogy heti minimum három, de lehetőség szerint inkább négy napban minél többen otthonról dolgozzanak, ezzel is megakadályozva az omikron variáns terjedését.

A francia kormány a rendezvényekkel kapcsolatban is szigorításokat vezet be január 3-tól: a beltéri összejöveteleken 2000, míg a szabadtéri eseményeken 5000 főben maximálták a résztvevők számát, a rendelkezés három hétig biztosan érvényben lesz.

A vendéglátóhelyeken is korlátozásokat vezettek be, az éttermekben és a bárokban nem engedélyezett az állva történő fogyasztás, valamint a diszkók is zárva maradnak további intézkedésig, de előreláthatóan legalább január 24-ig.

A koncerteket meg lehet tartani, de csak ülőhelyet elfoglaló nézők számára. Kibővítik azokat a területeket is, ahol januártól kötelező lesz a maszkviselés, ugyanis néhány város központjában bevezetik a maszkhordási kötelezettséget.

Franciaország tengerentúli területén, Réunion szigetén szigorú korlátozással indult az új év, ugyanis január 1-jétől kijárási tilalmat vezettek be este 9 és reggel 5 óra között, az intézkedés január 23-ig marad érvényben.

A védettségi igazolványokkal való visszaélések elkerülése végett a francia kormány törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésnek, mellyel azt szeretné elérni, hogy január 15-től a védettségi igazolványt oltási igazolvánnyá alakítsák át, ezáltal könnyebb lenne a hamis igazolványok ellenőrzése és a szankciók szigorítása.