Varga Judit: Ne legyen az ideológia túsza az EU jövőjéről szóló konferencia!

– A francia EU-elnökség szeretne új lendületet adni a migrációs csomagról szóló tárgyalásoknak. A magyar álláspont továbbra is egyértelmű: a migrációt meg kell állítani – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülését követően. A tanácskozás napirendjén a január elsejével elrajtolt francia EU-elnökség prioritásai, az Európa jövőjéről szóló konferencia fejleményei, valamint a koronavírus miatti tagállami koordináció is szerepeltek. A miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva Brüsszelben ismertette, hogy az ülésen bemutatkozott a francia EU-elnökség, amely immár a bevándorlás külső dimenziójának, a határvédelem erősítésének is kiemelt figyelmet szentelne. Az igazságügyi miniszter szerint mindez pozitív fejlemény, ám a schengeni reformtól sem szabad elkülöníteni a kérdést. – Schengen védelme a külső határok védelmét is jelenti – fogalmazott Varga Judit, a szolidaritás fogalma körüli vitákról szólva azt is hozzátéve:

Magyarország továbbra is igényli a finanszírozásbeli támogatást az uniótól a külső határok hatékony védelméért.

Kifejtette: az EU-ban a kvóta továbbra is napirenden van. – Mindegy, hogy visszaküldési szponzoráció címszóval jelenik meg, vagy pénzbeli ellentételezés formájában, ezek vörös vonalak a magyar álláspont szerint – húzta alá. Varga Judit ismertette, hogy az ülés megelőző V4-es ülésen egyetértettek abban, hogy a visegrádiak elutasítják a kvótaterveket, és a külső határok minél eredményesebb védelmét szorgalmazzák.

Ne legyen az ideológia túsza az EU-jövője konferencia

A másik napirendi ponttal, az EU jövője konferenciával kapcsolatosan elmondta, hogy az a francia EU-elnökség idején, várhatóan májusban fog révbe érni. Szerinte Brüsszelben már számos tagállam felvetette, hogy nem szabad hagyni, hogy az állampolgárok véleménye helyett különböző munkacsoportok konklúziói kerüljenek majd a végkövetkeztetéseket összefoglaló papírra. – Az ideológia nem ejtheti túszul a konferencia kimenetelét – vélekedett a tárcavezető, azt is ismertetve: Magyarország az egyik legaktívabb szereplő, ugyanis az EU-s szintű konzultációhoz eddig több mint 450 rendezvénnyel járult hozzá. Varga Judit a francia törekvésekkel kapcsolatban igazi sikernek nevezte, hogy Franciaország és a V4-ek fellépésének is köszönhetően a bizottság taxonómiarendelet-tervezetébe immár fenntartható forrásként került bele a nukleáris energia.

Májusban folytatódhat a hetes cikkely

Arra a felvetésre, hogy a francia elnökség mikor folytatja a Magyarországgal szembeni hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárást, Varga Judit – tiszta vizet öntve a pohárba – elmondta: a sajtóban megjelent híresztelésekkel szemben nem márciusban, hanem májusban lesz magyar témájú meghallgatás. –

Nincs nagy érdeklődés, mára teljesen megfáradt az eljárás

– összegezte a táravezető, azt hangoztatva: ennek ellenére Magyarország természetesen megfelelően felkészülve várja a májusi eseményt. A helyreállítási pénzek brüsszeli visszatartásával kapcsolatban megerősítette a magyar álláspontot, miszerint az Európai Bizottság politikai alapon fékezi a helyreállítási tárgyalásokat. – Jogi és politikai problémák is felvetődnek – mondta arról, hogy a helyreállítás a magyar esetben "akutálpolitikai kérdés áldozata lett". A miniszter szerint a bizottságnak kötelessége, hogy szerződést kössön a tagállamokkal, sőt komoly versenykülönbséget is teremt a tagállamok között, ami most történik.

Borítókép: Varga Judit a brüsszeli tanácskozáson (Forrás: Facebook)