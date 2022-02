Dalibor Rohac, és ami mögötte van

Hosszú évek óta támadja Magyarországot és az Orbán-kormányt a nemzetközi fősodratú médiában Dalibor Rohac, aki egy terjedelmes videóinterjúban beszélt a brüsszeli kettős mércéről. A szlovák származású kutató – aki egy amerikai intézetnél dolgozik jelenleg – a Magyar Nemzetben bemutatott felvételen többek között arról beszélt, hogy ha egy tagállam kormánya azt teszi, amit Brüsszel akar, úgy akkor sem indítanak az adott ország ellen vizsgálatot, ha ott nagy a korrupció és lopják az uniós pénzeket. Ellenben ha egy tagállam szembemegy Brüsszel akaratával, akkor folyamatos támadásokra számíthat.

A kutató a korrupció és az orosz kapcsolat megítélésén keresztül mutatta be a Magyarországgal szemben alkalmazott alaptalan megkülönböztetést, támadást, egyúttal közölte: Brüsszelben nagyon megkönnyebbülnének, ha Orbánt leváltanák, és ismét a baloldal kerülne kormányra Magyarországon.

Jó kapcsolatban a Soros-világgal

Dalibor Rohac a pozsonyi Ligetfalun nőtt fel, napjainkban Washingtonban él és dolgozik, jelenleg az American Enterprise Institute (AEI) vezető munkatársa, ahol az európai politikával és gazdasági trendekkel foglalkozik.

Rohac leginkább Közép- és Kelet-Európára, az EU-ra és az euróövezetre, az USA–EU-kapcsolatokra, valamint a posztkommunista átmenetre koncentrál.

A szlovák elemző a brüsszeli Wilfried Martens Center for European Studies kutatójaként és a prágai Angol–amerikai Egyetem munkatársaként is dolgozik. Az AEI előtt Rohac a Cato Institute Center for Global Liberty and Prosperity szervezeténél tevékenykedett, melynek támogatói között 2012-ben Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is feltűnt. Emellett Rohac az Oxfordi Egyetem Max Beloff központjánál, a Legatum Institute-nál, és a brüsszeli Center for New Europe-nál is megfordult, de alkalmi tanácsokkal a Helsinki Bizottságot is ellátta már.

Rohacnak több könyve is megjelent, második könyve 2019-ben az In Defense of Globalism, azaz a Globalizmus védelmében címmel jelent meg. Véleménycikkei a Financial Times, a Foreign Affairs, a Los Angeles Times, a The New York Times, a The Wall Street Journal és a Washington Post című lapokban szoktak megjelenni. PhD-fokozatát a londoni King’s College-ban szerezte politikai közgazdaságtanból. A 2020-as szlovák parlamenti választásokon a balliberális, „Soros-pártként” is emlegetett „progresszív” PS/SPOLU koalíció jelöltjeként vett részt, azonban a szlovák országgyűlésbe nem került be.