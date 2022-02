Ez lehet a magyarázat az alacsony koronavírus-esetszámokra Afrikában

Afrikában az emberek 83 százaléka még mindig nem kapott egyetlen oltást sem

– mondta el Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója kedden a németországi Vaccine Equity for Africa elnevezésű rendezvényen.

Hozzátette:

ez nemcsak erkölcsi kudarc, hanem epidemiológiai kudarc is, amely ideális feltételeket teremt az új változatok megjelenéséhez.

A koronavírus a Föld szinte minden szegletét feldúlta, beleértve az olyan gazdag országokat is, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia. A világ népességének egyötöde él Afrikában, de a kontinensen csak egy kis töredékét igazolták a koronavíruseseteknek. Az Our World in Data szerint február közepére

globálisan rögzített és igazolt Covid–19-es esetek mindössze 2,7 százalékát találták meg Afrikában.

Ennek azonban nem mellékesen az is lehet az oka, hogy a nyugati országokban könnyű a koronavírustesztekhez hozzájutni és a fejlett egészségügynek köszönhetően pontosan követhető az esetszámok alakulása. Ezt támasztja alá egy 2021 szeptemberében végzett felmérés, melyet az Afrikai lakosság körében végeztek – ez kimutatta, hogy az alacsony átoltottsága ellenére, a vizsgált népesség 65 százaléka rendelkezik már antitestekkel a szervezetében, amelyből arra következtettek, hogy

az afrikai lakosság jelentős része tünetmentesen eshetett át a járványon.

Így a kontinensen eddig igazolt 8,2 millió esethez képest a valós esetek száma akár 800 millió is lehet.

Borítókép: Egy dél-afrikai férfi Pfizer Covid–19 elleni oltásra vár a Fokvárosban található Masiphumelele Közösségi Központ előtt, 2021. szeptember 7-én (Fotó: EPA/Nic Bothma)