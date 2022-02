Lapozó: A spanyol belügyminisztérium kedvező bánásmódban részesíti az ETA terrorszervezet foglyait

A spanyol jobboldali párt a kísérő nélküli migráns fiatalokat hibáztatja a madridi késes támadásért

A VOX jobboldali párt szóvivője, Rocío Monasterio a madridi közgyűlés csütörtöki ülésén jelentette ki, hogy szerinte a múlt hétvégi, két halálos áldozatot követelő bandaháborút a Madridban élő migráns fiatalok robbantották ki. A főváros elnöke, Isabel Díaz Ayuso az elhangzottak után heves vitába keveredett a VOX képviselőjével, szerinte ugyanis a bűnözés nem függ össze az emberek származásával. Monasterio kihasználta a lehetőséget és felszólalt a madridi bevándorláspolitika ügyében, amelyet véleménye szerint radikálisan meg kellene változtatni, ugyanis valóságos terrort okoz a régióban, ez pedig részben a szocialista kormány gyenge kezű politikájának és túl nagy engedékenységének a következménye. A szóvivő követelte a madridi elnöktől, hogy zárassa be az összes, kísérő nélküli migránsoknak fenntartott központot és védje meg a fővárosiak biztonságát. Ayuso bejelentette, hogy a héten megerősítik a rendőri szolgálatot a főváros utcáin. Mostantól több mint ötszáz ügynök kizárólag a bandázó fiatalokat ellenőrzi majd, és ez így is marad egészen addig, amíg le nem számolnak az utcai erőszakkal. Múlt hétvégén két csapat fiatal esett egymásnak bozótvágó késsel a spanyol fővárosban. A szópárbaj tettlegességig fajult és végül két kiskorú halálával ért véget.

Magas rangú állást kapott az ENSZ-nél a bukott svéd miniszterelnök

Globális kérdésekkel foglalkozó irodát vezet majd Stefan Löfven többször megbuktatott volt svéd kormányfő. Tavaly ősszel Antónió Guterres ENSZ-főtitkár ismertette a Közös agendánk elnevezésű jelentést, amely a szervezet globális együttműködési lehetőségeiről szól. A létrehozott nagy presztízsű testületet vezeti majd a 64 éves politikus, amelyet Libéria volt elnökével fog közösen irányítani. Löfven és társa egy öt-hét főből álló testület élére kerül, melynek eredményeit egy 2023 szeptemberében rendezendő ENSZ-konferencián mutatják majd be. A kinevezéshez Magdalena Andersson jelenlegi svéd miniszterelnök is gratulált, valamint a külügyminiszter, Ann Linde is. Linde arról írt, hogy ez egy nagyon fontos feladat a jövőbeli globális együttműködés szempontjából.

A spanyol belügyminisztérium kedvező bánásmódban részesíti az ETA terrorszervezet foglyait

Egy nyilvánosságra hozott csendőrségi jelentésből derült ki, hogy Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter tárcája alá tartozó intézmények három éve rendszeres kapcsolatban állnak a terroristákkal és ügyvédjükkel, hogy kiváltságos pozícióba helyezzék őket.

Az ETA-tagok rendszerint belső információkhoz jutnak hozzá, a szokásosnál több személyes kapcsolatot, telefonhívást, üzenetváltást engedélyeznek nekik, a beteg rabokat kiemelt orvosi ellátásban részesítik. A jobboldali Néppárt és VOX követeli a kormánytól a belügyminiszter azonnali menesztését. A spanyol kormány egyik legfőbb szövetségese az EH Bildu nevű szeparatista párt – támogatásáért cserébe – rendszeresen kér engedményeket nemcsak Baszkföldnek, hanem az ETA-foglyoknak is. A párt képviselői Marlaska bizalmasával, a büntetés-végrehajtási intézmények vezetőjével, Ángel Luiz Ortizzal állnak kapcsolatban, rajta keresztül küldik el az üzeneteket a fogvatartottaknak. A jobboldali Néppárt vezetője, Pablo Casado szerint elég volt abból, hogy a spanyol kormány néhány szavazatért cserébe terroristákat támogat és meggyalázza az ETA-támadások áldozatainak emlékét. Úgy fogalmazott: nem méltó, hogy a kormány azokkal tárgyal, akik 850 gyilkosságot követtek el és köztük a Néppárt egyik baszk politikusát is megölték. A pártvezér kezdeményezi egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, melynek feladata a nyilvánosságra került információk teljes körű kivizsgálása.

