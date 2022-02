„Szabadságkonvoj”: a belga főváros talpon maradt

A belga rendőrség hétfő késő délután magabiztosan ellenőrzése alatt tartotta a helyzetet, miután a szabadságkonvoj és tüntetői már a reggeli órákban megérkeztek Brüsszelbe. Előzőleg a belga szövetségi és a regionális kormány, valamint a belga főváros vezetése is a kanadaihoz és a franciához hasonló, autós és teherautós tüntetések betiltása mellett döntött. Miután többek között Franciaországból, Németországból és Hollandiából is sokan jelezték, hogy csatlakoznának az eredetileg a koronavírus-intézkedések elleni autós demonstrációhoz, a hatóságok biztonsági okokból szűrőblokádokat állítottak fel a Brüsszel felé vezető gyorsforgalmi utakon. Azokat, akik az előzetes tiltás ellenére is a belga főváros felé vették az irányt, egy nagy méretű külvárosi parkolóba terelték.A rendőrség hétfői tájékoztatása szerint összesen hatvan teherautó volt a parkolóban – annak ellenére, hogy a belga sajtó előzetesen nem kevesebb, mint 1300 autó érkezését vizionálta. Egy reggeli Twitter-bejegyzésben a brüsszeli rendőrség egyébként azt kérte a helyi ingázóktól, hogy amennyiben tehetik, kivételesen ne üljenek autóba. – Észleltük, hogy az emberek gyalog indulnak a brüsszeli belvárosba. Tíz-tizenöt fős csoportokról van szó. Figyeljük a helyzetet, természetesen nem tilos átsétálni Brüsszelen – mondta a rendőrség illetékes szóvivője, utalva arra, hogy a demonstrálók az említett parkolóból gyalog indultak meg a belvárosba. Az uniós negyed mellett az attól nem messze lévő Cinquantenaire park körül, illetve a Sainte Catherine téren is gyülekeztek. A legnagyobb tüntetőcsoport, 100-150 fő már délután öt órakor – rendőrségi kíséret közepette – továbbállt. Az interneten keringő felvételek tanulsága szerint kisebb dulakodásokra, valamint összeszólalkozásra került sor. A rendőrség arról is közzétett képeket, hogy az ellenőrzések során milyen, fegyvernek minősülő tárgyakat foglaltak le. Mint azt a bejegyzéshez írták, „ezeknek nincs helyük egy békés megmozduláson”.

Vandaag namen we deze voorwerpen in beslag. Deze horen niet thuis op een vreedzame betoging. We blijven waakzaam op het hele grondgebied.#demonstration #Brussels pic.twitter.com/pR2fBFZBq7 — PolBru (@zpz_polbru) February 14, 2022

Brüsszelben az elmúlt hetekben több alkalommal is erőszakba torkolltak a koronavírus-intézkedések miatti tüntetések. Emlékezetes, az elégedetlenkedők legutóbb az Európai Külügyi Szolgálat irodájának ablakait is betörték. Az uniós szerv tájékoztatása szerint most kapcsolatban voltak a rendőrséggel, hogy a rongálás bizonyosan ne ismétlődhessen meg. Miután az Európai Parlament a héten Strasbourgban ülésezik, tegnap az EP-épület környékén is megtiltották az autós megmozdulásokat. – A legfőbb feladatom jelenleg, hogy védjem a csütörtök estig tartó ülésszakot – idézte a francia sajtó Alsó-Rajna megye prefektusát, Josiane Chevaliert.

A szabadságkonvoj az elmúlt napokban a tiltás ellenére Párizsban és Hágában is erőt demonstrált, azonban nem tudták megvalósítani eredeti céljukat, hogy hosszabb időre megbénítsák a nagyvárosokat. A tüntetés ottawai mintára szerveződött: Kanada fővárosában szükségállapotot is kihirdettek a belvárost megszálló kamionosok és szimpatizánsaik miatt. A példátlan akciót az Egyesült Államokból hazatérő kamionosok számára januárban bevezetett oltási kötelezettség eredményezte.

Borítókép: A teherautósokat figyelmeztetik a szűrőblokádra Brüsszel közelében (Forrás: Belga hírügynökség)