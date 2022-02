Támogatásáról biztosította az ukrajnai zsidó közösséget az EMIH

Támogatásáról biztosította az ukrajnai zsidó közösséget az Egységes Magyagyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija aggodalommal figyeli az orosz–ukrán konfliktus alakulását. A vezető rabbi csütörtökön telefonon egyeztetett Meir Stamblerrel, az Ukrajnai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökével, és felajánlotta neki a magyar zsidó közösség segítségét.

Köves Slomó egyeztetett Mendel Wilhelm ungvári rabbival is, akinek megígérte, hogy ha szükséges, huzamosabb ideig is ellátják Magyarországon a kárpátaljai közösség tagjait.

Az EMIH vezetője továbbá pénzügyi támogatást ígért Shmuel Azmannak, a kelet-ukrajnai zsidó menekülteknek létesített Anatevka zsidó menekültfalu vezetőjének. Azt írták: a Kijev melletti települést – mely nevét a Hegedűs a háztetőn című musicalből kapta – 2015-ben hozták létre adományokból Shmuel Azman kijevi rabbi kezdeményezésére, az akkori kelet-ukrajnai harcok elől menekülő zsidó családok részére. A településen több száz kelet-ukrajnai zsidó menekült él, és a konfliktus újbóli kiéleződése óta további menekültek érkeznek oda. Megjegyezték: Anatevka településnek és a menekültek részére a https://charidy.com/Kyiv/73207 oldalon lehet adakozni.

Az EMIH felajánlotta segítségét az Ukrajnában ragadt izraeli állampolgárok kimenekítéséhez is – tették hozzá.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) külön is kifejezte aggodalmát az Ukrajna elleni orosz támadás miatt, és megkezdte a felkészülést az esetlegesen Magyarországra érkező menekültek megsegítésére. A szervezet MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében úgy fogalmaztak:

együttérzünk Ukrajna polgáraival, különösen a kárpátaljai magyarsággal, azon belül is zsidó hittestvéreinkkel.

A Mazsihisz az elmúlt hetekben megkezdte a felkészülést az esetlegesen Magyarországra érkező menekültek megsegítésére. A szervezet felvette a kapcsolatot az illetékes magyar hatóságokkal, a nemzetközi zsidó szervezetekkel, és folyamatosan nyomon követi az események alakulását – írták. Hozzátették: imádkoznak, hogy a fegyverek elhallgassanak, és a béke minél előbb helyreálljon.

Izrael mindeközben megkezdte az izraeliek és a zsidók segítését és kimenekítését Ukrajnából – jelentette a helyi média csütörtökön.

A már Lvivbe, a lengyel határ közelébe evakuált izraeli nagykövetség szerint mintegy nyolcezer izraeli tartózkodik jelenleg Ukrajnában.

A követség munkatársai a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, az ynetnek elmondták, hogy szerdáig több száz kérvényt kaptak Kijevben élő izraeliektől, akik segítséget kértek tőlük a távozáshoz.

– Arra készülünk, hogy fogadjuk az izraelieket és a zsidókat, majd továbbszállítsuk őket Lengyelországba. Az elkövetkező órákban emberek tömegére számítunk. Felszólítjuk az izraelieket, hogy azonnal hagyják el Ukrajnát – nyilatkozta Michael Brodszki, Izrael ukrajnai nagykövete a lapnak.

– Elárasztanak bennünket az izraeliek telefonhívásai, hajnali öttől nem hagyják abba a csörgést. A segítségre szorulók jöjjenek Lvivbe, minden izraeli állampolgárnak igyekszünk segítséget nyújtani. Egyelőre itt maradunk, de minden a helyi fejleményektől függ, és ha veszély fenyegeti a kiküldötteket, akkor természetesen innen is evakuáljuk őket – tette hozzá a nagykövet.

Hallottunk robbanásokat, itt is voltak légvédelmi riasztások, és a médiában beszámoltak több katonai célpont elleni támadásról ezen a környéken is. Az az igazság, nem gondoltuk, hogy ez fog történni, de ez az új valóság

– nyilatkozta a nagykövet. Izrael átadta Oroszországnak a kijevi nagykövetség és a lvivi ideiglenes külképviselet pontos helyét, földrajzi koordinátáit.

A jeruzsálemi külügyminisztérium képviselője a katonai rádiónak elmondta, hogy ismét felszólították az Ukrajnában tartózkodó izraeli állampolgárokat, hogy haladéktalanul próbáljanak meg eljutni a szárazföldi határátkelőkhöz Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Moldova vagy Románia felé, ahol már segítik továbbjutásukat Izrael felé. Ukrajna légterét lezárták, ezért már csak szárazföldi úton készülnek az emberek kimenekítésére.

A kijevi zsidó közösség vezetője a rádióban arról számolt be, hogy közösségük repülőtér közelében élő tagjai bombázásokra ébredtek, melyekbe a házaik falai beleremegtek.

A katonai rádió csütörtöki beszámolója szerint növekedett az izraeli bevándorlást kérő zsidók száma Ukrajnában és Oroszországban is, s az izraeli hatóságok felkészülnek befogadásukra.

A háború kitörése nyomán a 160 ukrajnai zsidó közösség rabbijai együttesen arra kérték a közösségek vezető tagjait, hogy tartsanak be minden iránymutatást, s gondoskodjanak a településükön élő összes zsidóról. Hangsúlyozták, hogy mellettük, az országban maradnak.

– Ugyanakkor mindenki, aki biztonságosan el tudja hagyni Ukrajnát, jobban jár, ha szárazföldi átkelőkön keresztül ezt teszi – áll közleményükben. – Az országban élő rabbik és az ultraortodox Chabad mozgalom küldötteinek többsége, noha izraeli vagy amerikai állampolgársággal rendelkezik, felelősségvállalásból továbbra is ott marad, hogy gyülekezeteivel legyen e nehéz pillanatokban – közölték.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és az oroszbarát szakadárok is támadást indítottak az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Borítókép: Autóval távoznak az emberek Kijevből 2022. február 24-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka, Emilio Morenatti)