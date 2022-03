Egyre több nyugdíjas kénytelen dolgozni Szerbiában

Ugyanannyi munkáért kevesebb bér

A V4NA Hírügynökség szerint, a nyugdíjasokat Szerbiában leginkább sofőrként, biztonsági emberként, portásként, szakmunkásként, hegesztőként, építőipari munkásként, egészségügyi dolgozóként vagy orvosként alkalmazzák. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: a nyugdíjasok ugyanazért a munkáért kevesebb pénzt visznek haza, mint az azonos kvalitásokkal és munkaerővel rendelkező fiatalabb dolgozók.

Az azonban, hogy egyre több idős dolgozik, nem csak Szerbiára jellemző. Az egész világon trenddé vált, hogy a nyugdíjasok továbbra is munkát végeznek, pénzt keresnek

– mondta Nebojša Atanacković.

A Szerbiai Munkaadók Uniójának tiszteletbeli elnöke szerinte a nyugdíjasok azért is dolgoznak tovább, hogy életük ne váljon céltalanná, de szerepet játszanak természetesen az anyagiak is. Kiemelte: már csak azért is, mert a nyugdíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a fizetések az országban.

Egyre nagyobb a munkaerőhiány, szükség van a nyugdíjasokra

Az idősek szakmai tapasztalatára és munkájára azért is szükség van, mert a fiatalok egyre kevésbé hajlandók szakmát tanulni és szakmunkásként dolgozni – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

A munkaadók szerint az iskolarendszerben is gond van, hiszen a fiatalok számára nem eléggé vonzók a szakiskolák, így munkaerőhiány lép fel egyes területeken, ha az idősebbek nyugdíjba vonulnak. Szerbiában az átlagnyugdíj jelenleg 31 ezer dinár, ami nagyjából 260 eurónak felel meg.

