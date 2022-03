Kijev szerint múzeumot is elpusztítottak az orosz csapatok

Az orosz hadsereg elpusztított egy múzeumot a Kijevtől 80 kilométerre északnyugatra fekvő Ivankivban – jelentette be a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) amerikai nemzeti bizottsága. A szerdai közlemény szerint az orosz támadásban a régészeti, helytörténeti és képzőművészeti kiállításoknak helyet adó múzeum teljesen megsemmisült. A rombolás hírét az ukrán külügyminisztérium is megerősítette a Twitteren. – A múzeumban Marija Primacsenko ukrán népi festőművész (190–1997) mintegy 25 alkotása is elégett – közölte a külügyminisztérium.

Vlada Litovcsenko, a vishorodi Hagyományok Múzeumának igazgatója szerint az ivankivi múzeum elpusztítása helyrehozhatatlan veszteséget jelent, és szemben áll az UNESCO alapelveivel. Az igazgató a Facebookon közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a háború miatt számos történelmi és építészeti műemlék, valamint régészeti lelőhely van veszélyben.

Az Artnet.com online művészeti hírportál szerint az ukrán kormány Oroszország tagságának megszüntetését kérte az UNESCO-tól a múzeum elpusztítása miatt. A szervezet szerin több mint 3000 műemléket tartanak nyilván Ukrajnában, ezek közül hét a világörökségi listán is szerepel.

Borítókép: a Maxar Technologies által közreadott műholdfelvétel egy katonai járműoszlopról az ukrajnai Ivankivtól délkeletre 2022. február 28-án (Fotó: MTI/AP/Maxar Technologies/Maxar Technologies)