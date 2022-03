Szíriai zsoldosok is csatlakoznak az ukrajnai háborúhoz

A polgárháború sújtotta Jemen és Szíria lakosai jelentős mértékben támaszkodnak a WFP-re, amely a gabona-szállítmányok legnagyobb részét eddig Ukrajnából szerezte be – mondta, hozzátéve, hogy az így is súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal küzdő Libanon a gabonája nyolcvan százalékát ugyancsak Ukrajnából szerzi be. „Az éhség haragot szül” – fogalmazott Irakra kitérve, emlékeztetve arra, hogy az országban máris több tüntetést tartottak a növekvő élelmiszer- és üzemanyagárak miatt. Az elmúlt napokban a dráguló élelmiszerárak és a növekvő élelmiszerhiány miatt lázadások, tüntetések voltak Irak mellett Jemenben, Szudánban, Tunéziában is. Bária Alamuddín többszörösen díjazott külpolitikai újságíró-elemző, aki számos ország vezetőjével, köztük Indira Gandhival, Bill Clintonnal, Fidel Castróval és Margaret Thatcherrel is készített interjút, jelenleg pedig az al-Haját című, londoni székhelyű pánarab napilap nemzetközi szakértője.

Borítókép: Importált búzát tartalmazó zsákok előtt ülő árus várja a vevőket egy bagdadi nagykereskedelmi piacon 2022. március 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Ahmed Dzsalil)