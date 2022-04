Már arra tanítják a leendő szülészeket, hogy mi a teendő, ha férfi a páciens

Dr. Susan Bewley, a londoni King’s College szülészet és nőgyógyászat professzora a Reduxxnek azt mondta: „Lehet, hogy a projekt együttérzésből és lelkesedésből született, de aggasztó, hogy az írók a jelek szerint nem ismerik, nem törődnek a biológiai tényekkel, és nem ellenőrzik azokat.”

Korábban is volt már példa arra, hogy a férfiak szülését népszerűsítették. A The Practising Midwife magazin címlapján egy transz férfi a kezében tartja kisbabáját, és még összeköti őket a köldökzsinór. A fotón a férfi magasba emeli az öklét, az alkarján pedig egy szivárványtetoválás látható. A magazinban egy átfogó beszélgetés is olvasható, melyben igyekeznek rávilágítani arra, hogy transzmaszkulin anyaságot és az anyasági ellátást befogadóbbá kell tenni. A cikkben egy sor akadémikust és az egészségügyben jártas személyt szólaltattak meg, akik közösen feltárták azokat az akadályokat, amelyekkel egy transz férfi találkozhat az egészségügyi intézményekben.

A botrányos címlapot sok kritika érte, mivel sokan megkérdőjelezték a transz férfiak gyermekvállalását, a magazin azonban a kritikák ellenére is kiáll álláspontja mellett. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kiadványunk minden szinten teret biztosítson a szülő embereknek, gondozóknak azért, hogy tanulhassanak, gondoskodhassanak egymásról, és megosszák a tapasztalataikat. De nem fogadunk el és nem közlünk le olyan kommentárokat, amelyek kompromittálják ezeket az értékeket” – írja a magazin.

