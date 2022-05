Drogszállítás a föld alatt – szellőztetéssel, világítással és vasúttal + képek

Újabb, Mexikó és az Egyesült Államok közötti föld alatti csempészutat fedeztek föl az amerikai hatóságok. Ez azonban nem primitív vakondjárat, hanem szellőztetéssel, elektromos világítással és vasúttal ellátott, dúcozással alátámasztott alagút, amely a tijuanai határátkelőtől egészen a kaliforniai San Diegóig húzódik 800 méter hosszan. A hatóság a múlt héten fedezte fel a rejtekutat, amely amerikai földön, a nagyváros Otay Mesa-i ipari parkja egyik raktárépületében ér véget. Ez a körzet nagyon népszerű lehet a drogcsempészek körében, mert az elmúlt két évtizedben több mint egy tucat hasonló építményt lepleztek le itt.

Fotó: Elliot Spagat

Miután a rendőrség felfedezett a környéken egy házat, amely az utóbbi időben csempészett kábítószer elrejtésére szolgált, az ügynökök járműellenőrzésbe kezdtek a raktár közelében, s ennek során kokainnal teli dobozokra bukkantak – idéz a szövetségi bűnüldözési hatóság San Diegóban kiadott jelentéséből a The Guardian című brit lap. A raktárban végzett razzia után ugyan több drogot nem találtak, viszont rábukkantak egy alagút betonpadlóba vágott lejáratára. A 120 centiméter átmérőjű, s hat emelet mélységben húzódó alagút mintegy 800 méteren futott Tijuana irányába. A hatóság a razzia során 800 kilogramm kokaint, 75 kilogramm metamfetamint („kristályt”), és másfél kilogramm heroint foglalt le a járművekről és a lakóházban, hat embert pedig őrizetbe vettek kábítószer-csempészet gyanújával.

Fotó: -

Az alagutat egyébként a határ egyik legjobban megerősített szakszán építették, de bebizonyosodott, hogy a fal csak a felszíni behatolástól véd, s a föld alatti védelemnek van még min dolgozni, különösen, hogy 2006 óta tizenöt, gondosan ásott „ürgelyukat” fedeztek föl a kaliforniai–mexikói határ alatt. Errefelé az agyagos talaj különösen alkalmas az ilyen tevékenységre, a raktárak pedig szinte ideális fedőhelynek bizonyulnak.

Az alagútásási kedv egyébként az 1990-es évek elején jött meg, a járatokat elsősorban marihuánát toltak át tonnaszámra a másik oldalra. Az Egyesült Államok drogellenes ügynöksége (DEA) szerint 2020-ban főként Kaliforniában és Arizonában dolgoztak a mexikói Sinaloa kartellhez köthető „mélyépítők”. A szövetségi törvény előírása szerint a felfedezett alagutakat betonnal kell kiönteni.

Fotó: Elliot Spagat

Az amerikai vám- és határvédelmi ügynökség szerint 2020 októbere és 2021 márciusa között 41 730 kilogramm kábítószert koboztak el a mexikói szárazföldi határátkelőkön gépkocsival érkezőktől. Érdekes módon több amerikai kísérli meg a csempészést, mint mexikói – az időszakban 2400 letartóztatás érintett amerikai állampolgárt, miközben mindössze 361 mexikóit csíptek fülön. Az Egyesült Államok és Mexikó kormánya többször is nekifutott a drogkartellek elleni közös fellépésnek, de nem sok sikert értek el, sőt egy a DEA által kiképzett különleges egységet fel kellett oszlatni, mert soraiba magas szinten is bűnözők szivárogtak be.



Borítókép: a mexikói Tijuánát és San Diegót összekötő csempészalagút lejárata a kaliforniai városban 2022. május 16-án (Fotó: MTI/AP/Elliot Spagat)